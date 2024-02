„Zpočátku jsme byli dobří přátelé, postupem času jsme se do sebe zamilovali. Náš vztah byl skvělý, byla jsem po dlouhé době šťastná. Choval se ke mně jako k princezně. Byl pozorný, upřímný a vždy mi byl oporou. Moje nadměrné pití mu ale dělalo starosti. Konflikty jsme měli jen kvůli mé žárlivosti a závislosti na alkoholu,“ řekla mladá žena s tím, že také osudného večera byla opilá a nepamatuje si, co se tehdy stalo.

Večer odešli do původního bytu, později popíjeli ještě venku na lavičce. K hádce došlo okolo třetí hodiny ráno v kuchyni, muž pak odešel do ložnice a lehl si do postele. Tehdy na něj partnerka měla zaútočit kuchyňským nožem s dvacet centimetrů dlouhou čepelí.

„S vědomím, že již šel spát, přišla do ložnice a přistoupila k posteli, kde ležel a pak mu nožem zasadila ránu do hrudníku. Poškozený se bránil rukou nataženou před sebe. Podařilo se mu vstát, utéct z bytu a přivolat si lékařskou pomoc. Zranění ho na nejméně dvanáct týdnů vyřadilo z běžného způsobu života,“ popsal státní zástupce a navrhoval pro obžalovanou trest okolo 13 let vězení a ústavní protialkoholní léčbu.

U soudu vyšlo najevo, že se žena v minulosti potýkala rovněž se závislostí na pervitinu.

„Začala jsem marihuanou ve třinácti letech, od patnácti jsem šňupala pervitin. Dvakrát jsem se léčila, ale nepomohlo to, drogy jsem pak užívala ještě víc. Asi do dvaceti let, pak jsem je vyměnila za alkohol,“ vzpomínala obžalovaná.

Partner: Nevím, jak jsem k ranám přišel

Rovněž její partner u soudu uváděl, že si už nepamatuje, co se loni v červenci v bytě stalo. Přivolaným policistům a také v přípravném řízení přitom útok podrobně popsal.

„Nevím, jak jsem k těm ranám na hrudníku a rukou přišel, nepamatuji si to. Měl jsem o ni strach, aby si tím nožem sama neublížila. Odškodné nežádám, partnerku doteď navštěvuji a chtěl bych ve vztahu s ní pokračovat,“ řekl mladík.

Státní zástupce i předseda senátu se pozastavili nad tím, že si poškozený ani obžalovaná už nepamatují na okolnosti útoku přestože v přípravném řízení průběh večera každý z nich popsal.

Policistům mladý muž tehdy řekl, že ho partnerka bodla nožem a ta zase tvrdila, že si zranění způsobil sám.

U soudu byla promítána také videa, která si poškozený v minulosti natáčel na mobilní telefon. Zachytil na nich vypjaté situace, kdy mu opilá družka vyhrožovala násilím, kousla ho do ruky a on jí neustále opakoval, ať ho nechá být.

„Toto už si nepamatuji, nemůžu si pamatovat všechno,“ komentoval video po shlédnutí mladík.

Od předsedy senátu Vladimíra Najdekra se mu opakovaně dostalo poučení o tom, že musí vypovídat pravdivě.

„Proč nám najednou říkáte, že jste měl strach jenom o ni? V přípravném řízení jste vypovídal jinak, tento posun na nás působí velmi podezřele. Máte právo si věci nepamatovat a za situace blízkého vztahu s obžalovanou byste měl právo odepřít výpověď, ale ne lhát při prošetřování pokusu o vraždu. To nejde někomu pomáhat nebo se snažit někomu prospět. Podle znaleckého posudku jste mohl přijít o život. Já vím, že láska je mocná, ale člověk to musí říct po pravdě a tak, jak se to stalo,“ upozornil předseda senátu poškozeného.

Hlavní líčení bylo odročeno z důvodu výslechu svědků a soudních znalců. Soud také ve středu rozhodl o tom, že obžalovaná S. Ch. zůstává i nadále ve vazbě. Hrozí jí trest vězení od 12 do 20 let.