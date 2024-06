Olomoučtí krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmi fyzických osob a šesti společností kvůli údajným podvodům s dotacemi z Evropské unie i zkrácení daně. Případ se má týkat nákupu vybavení a aparatury pro pořádání různých hudebních akcí i dotačního programu COVID.

Policie v kauze zabavila majetek za 9 milionů korun, včetně vybavení pro pořádání hudebních akcí | Foto: Policie ČR

Stíhané osoby a firmy měly podvádět při získávání dotací na nákup vybavení na pořádání koncertů jako jsou podia, aparatura i nákladní auta. Při zneužívání programu COVID zase měly vykazovat nepravdivé údaje o svých nákladech a obratech.

Celková škoda činí 29,4 milionu korun, z toho škoda způsobená Evropské unii je podle policie přibližně 12,6 milionu korun.

Kriminalisté v kauze provedli patnáct domovních prohlídek a u obviněných zadrželi majetek za 9 milionů korun. Jedná se o hotovost, bankovní účty, audiovizuální techniku i tři nákladní automobily.

Podle Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), který kauzu dozoruje na 150 policistů zasahovalo v Přerově, Uherském Hradišti, Ostravě, Praze a Chrudimi v bydlišti podezřelých a objektech stíhaných firem.

V hledáčku evropského žalobce jsou dvě společnosti poskytující vybavení pro hudební akce vlastněné stejnou osobou.

Ty měly získat finance z Evropské unie na nákup vybavení pro pořádání koncertů, včetně pódií, audiovizuální techniky a nákladních automobilů. Případ se má týkat období z let 2019 až 2021.

"Příjemci podle vyšetřování simulovali požadované veřejné zadávací řízení, které se neuskutečnilo, a používali řetězce firem, aby zatajili původ zařízení a navýšili jeho cenu. Podezřelí se také údajně vyhýbali placení DPH u některých nákupů," uvádí zpráva EPPO.

Podezřelí jsou rovněž vyšetřováni pro nepravdivé vykazování vzdělávacích aktivit a zaměstnávání osob kvůli získání dotací z Evropského sociálního fondu.

Gang vařil pervitin po kilech. Olomoučtí kriminalisté našli i zbraně

Případem se zabývají kriminalisté z olomouckého krajského ředitelství.

"Olomoučtí krajští kriminalisté odboru hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání osmi fyzických osob a šesti právnických osob pro podezření ze spáchání trestných činů poškození finančních zájmů Evropské unie, dotačního podvodu a zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby," informoval mluvčí policie Libor Hejtman.

"Další trestná činnost souvisela s dotačním programem COVID, při které obvinění vystavovali nepravdivé faktury o svých nákladech a obratech před a v době pandemie," uvedl mluvčí policie.

Celkem mělo být zapojeno do podvodů osm osob a šest firem.

"Třem obviněným osobám hrozí tresty od 5 do 10 let, zbývajícím obviněným hrozí tresty od 2 do 8 let," uvedl policejní mluvčí Hejtman.

Trest za podvod ve Vlastivědném muzeu: exředitel a bývalý radní dostali podmínku