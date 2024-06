Sedmičlennou organizovanou skupinu, která ve velkém vařila a prodávala pervitin, zadrželi v těchto dnech krajští kriminalisté z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Na případu pracovali několik měsíců, pět mužů a dvě ženy skončili ve vazbě.

Olomoučtí kriminalisté zabavili také nelegálně drženou zbraň a střelivo | Foto: Policie ČR

Kriminalisté stíhají čtyři pachatele ze Šumperska, dva z Orlickoústecka a jednoho z Olomoucka. Všichni jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Pět mužů a dvě ženy ve věku od 26 do 63 let měli od konce roku 2021 do 5. června letošního roku jako členové organizované skupiny ve velkém vařit a prodávat pervitin.

„Působili zejména v Olomouckém kraji, hlavně na Olomoucku a Šumpersku a také v Pardubickém kraji. V organizované skupině měl každý svou dílčí úlohu, jejich cílem byl maximální finanční zisk. Drogy vařili v otřesných hygienických podmínkách, naráz uvařili i půl kila pervitinu,“ sdělil Jan Lisický, vedoucí odboru obecné kriminality krajského policejního ředitelství.

Olomouckým kriminalistům při realizaci pomáhali také kolegové z toxi týmů územních odborů Olomouc, Šumperk, Prostějov, policisté pohotovostního a eskortního oddělení krajského ředitelství, policejní psovodi, policisté oddělení hlídkové služby Prostějov a Šumperk, policisté ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a policisté Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje.

V rámci realizace bylo provedeno devět domovních prohlídek a osm prohlídek jiných prostor a pozemků.

„Byly zajištěny dvě kompletní varny pervitinu, chemikálie, nástroje potřebné k výrobě pervitinu a věci potřebné k distribuci. Zajistili jsme téměř 10 tisíc tablet obsahující pseudoefedrin či efedrin způsobilý k výrobě pervitinu. Také 50 gramů pervitinu, nelegálně drženou pistoli a brokovnici, hotovost 1,6 milionu korun, asi 1 200 euro a 2 170 zlotých,“ vyjmenoval Jan Lisický.

Všichni obvinění skončili ve vazbě. Dvěma mužům ve věku 45 a 46 let hrozí za čin velkého rozsahu osm až dvanáct let vězení. Zbývajícím pěti členům pak tresty od dvou do deseti let vězení.