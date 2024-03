Olomoučtí policisté pátrají v souvislosti s krádeží v obchodním centru Šantovka po ženě, zachycené kamerami.

Olomoucká policie hledá ženu z kamerového záznamu v souvislosti s případem krádeže v OC Šantovka v Olomouci | Video: Policie ČR

Krádež se měla odehrát 22. října loňského roku v prodejně se sportovním zbožím, kradli tam dosud neznámí pachatelé, policie se nyní obrací na veřejnost se žádostí o pomoc se zjištěním ženy na kamerovém záznamu.

"Žena zachycená na kamerovém záznamu je důležitým svědkem a mohla by pomoci s objasněním případu," uvedla mluvčí policie Ivana Skoupilová.

"Pokud by někdo z občanů ženu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by mohly pomoci ke zjištění její totožnosti, ať se prosím obrátí na policisty obvodního oddělení Olomouc 1 na tel. 974 766 651, emailem: ol.oo.olomouc1.stsl@pcr.cz, případně kdykoliv prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158," vyzvala policejní mluvčí.