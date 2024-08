Osmadvacetiletého muže za volantem osobního automobilu značky mercedes chtěli policisté pohotovostního a eskortního oddělení zkontrolovat v pátek kolem půl šesté večer ve Chválkovické ulici.

Skončil v betonové zdi tunelu

„Jakmile se jej pokusili zastavit, řidič prudce zrychlil a začal před policejním vozem ujíždět. Hlídka vozidlo pronásledovala přes Týneček až do Hlušovic, kde řidič jízdu na mokré vozovce nezvládl. Při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal smyk, narazil do svodidel a přejel do protisměru. Levou stranou auta narazil do betonového podjezdu pod železnicí,“ popsala policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

Snažil se utéct, ale marně

Mladík na nic nečekal, přes místo spolujezdce se dostal ven z auta a utíkal od nehody. Policisté jej ale záhy dostihli a zadrželi. Dechová zkouška na alkohol měla negativní výsledek. Test na drogy, stejně jako vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, řidič odmítl podstoupit.

Měl u sebe pervitin

„Policisté u něj našli balíček s bílou krystalickou látkou. Detekcí bylo zjištěno, že se jedná o více než dva gramy pervitinu. Muž má také platný zákaz řízení až do roku 2026, navíc nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. V případě prokázání viny a odsouzení mu v krajním případě hrozí až dva roky vězení,“ dodala policejní mluvčí.

