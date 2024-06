Třiceti měsíci vězení se zkušební dobou na dva roky v pondělí potrestal Okresní soud v Olomouci řidiče polského kamionu, který loni v říjnu na železničním přejezdu v Divišově ulici narazil do osobního vlaku. Šestašedesátiletý řidič polské národnosti má také zakázáno řízení motorových vozidel na dobu šesti let a musí uhradit peněžitý trest 60 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Okresní soud v Olomouci se začal případem rozsáhlé dopravní nehody a následného požáru zabývat v pondělí 3. června a ještě během dopoledne také vynesl rozsudek.

Obžalovaný R. B. u soudu svého činu litoval, prohlásil, že je vinen a také souhlasil s právní kvalifikací.

„Souhlasím s tím, že jsem vše zavinil. Nikdy předtím jsem žádnou nehodu nezpůsobil, nebyl jsem soudně trestán. Byla to moje poslední cesta kamionem, kterou jsem měl jet. S manželkou jsme se předtím domluvili, že už pracovat nebudu,“ řekl u soudu šestašedesátiletý muž polské národnost a soud prohlášení viny přijal.

Obžalovaný R. B. v soudní síni popisoval, že v době, kdy k nehodě došlo, byl rozrušený kvůli problémům s nemocnou matkou, která trpí Alzheimerovou chorobou.

V době, kdy se loni v říjnu s kamionem blížil k železničnímu přejezdu v Divišově ulici, se přestal plně věnovat řízení, hledal brýle.

„Nezaregistroval jsem v tu chvíli zvukové ani světelné signalizační zařízení. Je to moje osobní selhání, chtěl bych se všem omluvit. Lituji toho, co se stalo a omlouvám se strojvedoucímu, cestujícím i lidem, kteří tam bydlí a museli mít strach z toho, co se stalo. Sám to těžce nesu, léčím se u psychologa,“ popisoval senior s tím, že od říjnové nehody neřídí ani osobní auto a je ve starobním důchodu.

Státní zástupce pro obžalovaného navrhoval trest v jedné třetině trestní sazby se zkušební dobou na tři až pět let, peněžitý trest 80 tisíc korun a zákaz řízení na nejméně 4 roky. Podmíněný trest navrhovala také obhájkyně.

Okresní soud v Olomouci pak uložil podmíněný trest v délce 30 měsíců se zkušební dobou na čtyři roky, peněžitý trest 60 tisíc korun a zákaz řízení na dobu šesti let. Státní zástupce i obžalovaný se na místě vzdali práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

Nehoda se stala 17. října 2023 v 8.20 hodin na železničním přejezdu v Divišově ulici v Olomouci. Řidič polského kamionu se tam střetl s projíždějícím osobním vlakem, kde jely tři desítky lidí. Signalizační zařízení přejezdu bylo v době nehody v provozu.

Při nárazu se oddělil tahač od návěsu a začala hořet nádrž. Požár se rozšířil i na vlakovou soupravu a osobní automobil. Při nehodě se zranil strojvedoucí a několik cestujících. Strojvedoucí společně se svědkem nehody zabránili tragédii, když z hořící soupravy zachránili všechny cestující.

Při nehodě a následném požáru došlo k celkové škodě 33,6 milionu korun. Řidič polské národnosti byl obžalován z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti, hrozilo mu až osm let vězení.