První příchod pro Moru? Nejspíš Slovinec z první ligy

Pětice důležitých hráčů nebude v příští sezoně nadále oblékat dres prvoligových hokejistů Přerova. Dva útočníci se posunou do extraligy. Zdeněk Okál si v brněnské Kometě vydobyl dobrými výkony smlouvu na novou sezonu, Rok Macuh by se měl přesunout do nedaleké Olomouce.

Slovinský útočník by se měl přesunout do Olomouce. | Foto: Deník/Jan Pořízek