Nejprve se zeptám na vaše hodnocení play-off, jaké bude?

Hodnocení nakonec bude stejné jako každý rok, nepodařilo se nám postoupit dál. Velká škoda je konce základní části, kdy jsme si pokazili přímý postup do čtvrtfinále a museli do předkola. Na druhou stranu, předkolo jsme zvládli výborně. Možná nám ale chyběla troška sil s Třebíčí, aby se to štěstí přiklonilo konečně k nám a prošli jsme do semifinále.

Co rozhodovalo sérii s Třebíčí?

Po prvním vyhraném zápase na ledě soupeře nám vůbec nevyšel druhý zápas. Myslím, že to kluci v hlavách úplně nezvládli. Do Přerova jsme šli za stavu 1:1 a Třebíč u nás byla klidnější, nedělala zbytečné chyby a fauly. A hlavně dávala góly, které my jsme nedávali.

Před startem play-off jste měli obrovskou marodku, která se sice postupně vyprazdňovala, ale jak moc to ovlivnilo vyřazovací boje?

Já si myslím, že to roli hrálo, i když v play-off se na to nevymlouvá. Nám se horko těžko skládal tým do Frýdku, abychom tam mohli odjet alespoň v nějaké sestavě. Je fakt, že kabinou prolétla viróza, někteří kluci měli několik dní čtyřicítky horečky. Nebyli ve své kůži ani v Třebíči, ale hráli na krev. Bohužel nás to potkalo v nejdůležitější části sezony.

A třeba důležitý pravák do přesilovky Jakub Svoboda nemohl nastoupit vůbec…

Vloni proti Jihlavě se nám zranili Honza Süss a Robert Černý na poslední zápas. Letos nám zase chyběl Kuba Svoboda, náš nejlepší střelec v přesilovkách. Tohle nám nepomohlo. Nějak se nás smůla v tomto drží a nevím, čím to je.

Tým se před startem sezony poměrně dost obměnil. Jste spokojený s tím, jak jste ho poskládali?

V tomto spokojenost. V základní části se nám dařilo celou sezonu držet v play-off, byli jsme v klidu. Ne jako loni, kdy jsme spadli k sestupovým příčkám. Líbilo se mi, že silný ročník 2002 měl v týmu velké zastoupení. Musím vyzdvihnout Michala Postavu, který to při absenci Míši Petráska vychytal parádně. Ukázal, že je to naše jasná jednička.

Nejzvučnější posila Zdeněk Okál se hned na začátku sezony zranila, to asi pro vás nebyly příjemné chvilky.

To nebyly, samozřejmě. Tým se nějak skládal, Zdeňa do něj dobře zapadl, ale bohužel se zranil hned v prvním zápase přípravy. Odehrál pak pár zápasů, ale bylo to s velkým zraněním. Rameno bohužel v jednom zápase nevydrželo, pak chyběl další dva měsíce. Je škoda, že chyběl i ve čtvrtfinále s Třebíčí, ale právě z důvodu marodky, abychom vůbec měli s kým odjet na předkolo s Frýdkem, jsme se museli s Kometou dohodnout. Aby za nás mohli hrát Honza Süss a Franta Němec.

Nepřipadala v úvahu varianta, že si necháte Zdeňka Okála a Jan Süss s Františkem Němcem se vrátí do Komety?

Řešili jsme všechny varianty. Buď to bylo o tom, že nebudeme mít Zdeňka Okála ve čtvrtfinále, nebo o tom, že v tom čtvrtfinále vůbec nemusíme být. Kádr byl tak úzký, že bez Honzy Süsse a Franty Němce bychom s Frýdkem vůbec vyhrát nemuseli. A pak by nikdo ani to, že Zdeněk Okál chybí ve čtvrtfinále, neřešil. Protože bychom tam nebyli vůbec.

Další ranou na úvod sezony bylo přerušení kariéry Michaela Petráska kvůli dlouhodobým problémům se zády. Jak náročná byla pro vás tato situace?

Michal šel do sezony jako jednička, Posty mu měl krýt záda, samozřejmě měl dostat více zápasů než v předešlé sezoně. Po čtvrtém zápase přišla diagnóza (Bechtěrevova nemoc, pozn. red.), se kterou se nedalo nic dělat. Náročné to pro nás bylo, protože v rozehrané soutěži někde shánět gólmana, který by byl schopný naskočit do soutěže, je strašně těžké. Řešili jsme to z měsíce na měsíc, až se nám to nakonec povedlo se Stuchlíkem z Mladé Boleslavi (do duelů Chance ligy však zasáhli kromě Postavy a Petráska pouze Lukáš Klimeš a Daniel Král, pozn. red.).

A jak podobné problémy řešíte finančně a z pohledu smluvních vztahů s hráči? Okál a Petrásek musí patřit k nejdražším hráčům týmu.

Michal byl jeden z nejdražších hráčů, ne-li nejdražší. Se Zdeňkem Okálem jsme byli domluvení i na startovném, takže to pro nás nebylo tak zásadní. Pokud je hráč zraněný ze zápasu nebo tréninku, plat mu běží dál. Pokud ale jde o nemoc jako u Míši Petráska, museli jsme to řešit individuálně a po dohodě mu nějakou část doplatit. Smlouvu jsme ale byli nuceni přerušit, protože ji měl na dva roky. To si samozřejmě nemůžeme dovolit, platit tak dlouho hráče, který se k hokeji možná ani nevrátí. Rozešli jsme se ale, myslím si, v dobrém.

Jste s Michaelem Petráskem v kontaktu? Řešila se i případná sbírka pro gólmana v nelehké životní situaci…

Sem tam si napíšeme, vím, že něco takového v Litvínově probíhalo. Michael to má těžké, nemoc ho dost omezuje, čeká druhé dítě. Odstěhoval se zpět domů k Ústí nad Labem. Sem tam mi zavolají lidé, co mají stejnou nemoc, existuje organizace, která se tím zabývá. Míša podstupuje léčbu v Praze a všichni mu přejeme, aby se vrátil k normálnímu žití. Asi to však nebude úplně na hokej.

Pojďme k samotné hře týmu, která byla často fanoušky kritizovaná. Kde byl podle vás problém?

Vím o tom, samozřejmě. My jsme nedávali góly, to byla slabina celého týmu. Ale co se týká obrany a gólmana, tam jsme moc gólů nedostávali a skoro celou sezonu vedli tabulku v obdržených brankách. Dopředu samozřejmě moc gólů taky nepadalo, nebylo to optimální, což bychom chtěli zlepšit. Vlastně jsme na to dojeli i v play-of, v tomto jsme selhávali.

Trenéři Svoboda s Dočkalem u týmu zůstávají, bylo podmínkou, aby se na ofenzivní pojetí hry zaměřili?

Já trenérům do systému ani do sestavy nemluvím. Ale bavíme se o tom. Je na nich, aby si vyhodnotili situaci a celou sezonu. Je pravda, že chyba tam někde byla. Uvidíme, jak se nám podaří poskládat kádr na příští rok, jestli gólů začneme dávat víc, nebo jestli se nějaké věci změní. To už je ale otázka hlavně na trenéry.

Ozývaly se i hlasy volající po odvolání hlavního trenéra Svobody. Zvažovali jste tuto variantu?

Po sezoně jsme o tom nepřemýšleli. Přinesla řadu věcí, ale nediskutovali jsme odvolání trenérů. Spíš se řešily situace, kdy se nedařilo, prohráli jsme spoustu zápasů doma, což je samozřejmě špatně. Bylo tam pár sezení i s panem jednatelem Pluháčkem, ale sezonou jsme jinak prošli relativně v klidu. Jen zase chyběla třešnička na dortu.

Dalším diskutovaným tématem jsou návštěvy v MEO Aréně, které klesly na 1110 diváků na zápas a spadly do ligového průměru. Co na to říkáte?

Mně se na to dívá strašně těžce. Zažil jsem tady ve druhé lize daleko vyšší návštěvy. Celou mou druholigovou kariéru na zimák chodila spousta lidí. Ještě před covidem návštěvy prakticky nešly pod 1500 diváků. Řekl jsem, že pokud budou návštěvy pod tisíc, tak mě ta práce ani nebude bavit. No, zatím tady pořád jsem a bavíme se o tom, že na některé zápasy přišlo i 600 lidí. To je strašně málo. Je to důvod k zamyšlení, abychom diváky zase přitáhli zpátky na zimák. Hokej tady má tradici a je škoda, že kluci v některých domácích utkáních atmosféru neměli.

Tradiční otázka, čím to podle vás je? Spousta lidí mluví právě o nekoukatelné hře.

Nevím. Dva roky zpátky jsme hráli jinak a lidé zase nadávali na něco jiného. Lidé mohou mluvit o tom, že hra není atraktivní. Ale hokej tady úroveň má, všechny zápasy kluci odbojovali. Musíme si to vyhodnotit, nebo spíše marketing s panem jednatelem. My se za sportovní úsek budeme snažit, aby hra vypadala líp. V horní polovině tabulky jsme se drželi. Nevím, ale samozřejmě mě to mrzí.

Pojďme ke kádru, začneme odchody. Oznámili jste některé z nich a některá z jmen byla překvapivá. Co třeba Filip Dvořák, který už v Přerově byl prakticky doma?

S Filipem jsme se o tom bavili už asi dva roky, že by potřeboval nějakou změnu. Od první sezony po postupu byl u nás. Nakonec jsme se domluvili, že ještě na rok podepíšeme, letos už jsme si řekli, že je čas na změnu. Zrovna u něj si myslím, že mu to pomůže. Dostane novou motivaci, sám to tak cítil. Dohoda byla jednoznačná.

Obránce Ondřej Ševčík nehrál podle vašich představ?

U Ondry to bylo tak, že jsme se dohodli s trenéry i jednatelem, že spolupráci neprodloužíme. Otazníky byly i u dalších, řešili jsme jméno po jménu a zrovna Ondra z toho vypadl. Neříkám, že hrál špatně, ale měli jsme trošku jinou představu. Každopádně ode mě slyšel, že tady má dveře vždy otevřené.

Další bek František Hrdinka patří mezi elitní zadáky soutěže. Toho jste si nechtěli udržet, nebo sehrálo roli jeho zranění?

U Franty je to specifické. Řeknu to na rovinu. Je to otázka peněz. Toho hráče bychom chtěli, i když tady vinou zranění neodehrál všechno. Museli jsme se ale rozloučit s někým, na koho nebudeme mít peníze, bohužel. Potřebovali jsme něco ušetřit.

Zdeněk Okál a Rok Macuh dostali nabídku z vyšší soutěže, kam jste je rádi pustili, je to tak?

Samozřejmě. Pokud má hráč nabídku z extraligy, nechceme mu bránit. Zdeňa Okál někde řekl, že jsme mu v Přerově zachránili kariéru, když ho vlastně nikdo nechtěl. Jsem za něj rád, že si vyhrál další sezonu v extralize a myslím si, že bude platný. To samé Rok Macuh. O oba hráče bychom stáli, ale pokud má Rok šanci zahrát si extraligu, je to pro něj jedině dobře.

To jsou avizované odchody. Bude jich více?

Myslím si, že ještě nějaký odchod přijde. S hráči teď jednáme a zase se vrátím k financím. Nemůžeme si dovolit některé smlouvy akceptovat. S někým jednáme chvilku, s někým bohužel dlouho. Nemůžeme hráče přeplácet. Máme kolem sebe týmy, jako jsou Prostějov, Poruba, Zlín či Vsetín, které si to dovolit můžou. Jsou pro nás něco jako Slavia nebo Plzeň ve fotbale. Tam hráči dostanou o hodně lepší smlouvy. Nějaké odchody tedy asi ještě nastanou.

Mluví se také o tom, že podpora ze strany sponzorů na další sezonu bude nižší. Můžete potvrdit, že tímto máte značně ztíženou situaci?

Můžu to potvrdit. S partnery se ještě jedná, nevím, jak všechno dopadne, to je otázka na jednatele klubu, ale momentálně to práci dost komplikuje. Někteří hráči i z tohoto důvodu budou muset odejít. My musíme sehnat takové, kteří tady budou hrát za nižší peníze, budou se chtít ukázat, nebo mladší hráče a poskládat to tak, co nám rozpočet dovolí.

Dostanou tedy více prostoru třeba juniorští přerovští odchovanci?

Spousta těchto kluků loni šla do áčka, všichni si zahráli, někteří víc, někteří míň. I letos z ročníku 2003 a 2004 máme některé hráče vytipované a budeme to řešit. Třeba Radim Hradil už smlouvu dostal, to můžu prozradit, tam to bylo jednoznačné. S juniory mám během týdne ještě nějaké pohovory a myslím, že čtyři, pět hráčů může mít šanci ukázat se v srpnu a smlouvu dostat.

