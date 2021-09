Hanáci se každopádně musí poohlížet po dalším gólmanovi. Doba rekonvalescence je v případě Konrádova zranění nejistá. „Je to otázka na lékaře, těžko se dá nyní odhadnout doba jeho léčení. Rozhodně to není na dobu v řádech týdnů,“ nastínil generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Spíše se bude jednat o měsíce. Pravděpodobnost, že by zranění na Konrádovi zanechalo psychické stopy, by ovšem měla být minimální. „Těžko říct. Je to ale zkušený gólman, spoustu toho odchytal a nemělo by to na něm zanechat trvalejší stopu. Doufáme,“ pokrčil rameny Zdeněk Moták.

„To zranění bylo poměrně zásadní. Byli jsme ho ale navštívit v nemocnici a musím říct, že byl veselý. My doufáme, že mladý organismus sportovce je silný. A Braňo je silný i mentálně. Uděláme vše pro to, aby se vrátil co nejdříve a v nejlepším stavu,“ dodal hlavní kouč.

Střídavé starty Lukáše? Zrušeno

V jaké situaci tedy olomoucké brankoviště momentálně je? Do role jedničky se posunul 28letý Jan Lukáš, záda mu kryje teprve sedmnáctiletý mládežnický reprezentant Jan Špunar. Třetí gólman? Na soupisce áčka žádného nenajdete. Na soupisce juniorů je kromě Špunara také 19letý Matěj Kmec. Ten si však vinou covidu v minulé sezoně nezachytal vůbec, předtím dělal dvojku v juniorce Mladé Boleslavi.

Další komplikací mohly být střídavé starty Jana Lukáše do prvoligového Havířova. Zranění Konráda však pochopitelně změnilo situaci. „Jan Lukáš samozřejmě nemůže chodit na žádné střídavé starty a ani nebude. Po dobu zranění Brani bude tady,“ potvrdil Erik Fürst.

Olomoucký šéf každopádně má v těchto dnech napilno. A zaměstnávají ho právě maskovaní muži.

„Hledáme, vymýšlíme, díváme se, samozřejmě. Jenže týden před začátkem soutěže je problém sehnat kvalitního brankáře. Erik (Fürst) telefonuje na všechny strany. Taky zvažujeme, kdo by se do mužstva nejlépe hodil,“ nastínil trenér Moták.

Pokud bychom neřešili hostování či střídavé starty, extraligových gólmanů bez angažmá skutečně mnoho nenajdeme. Prakticky nejsou. Bez angažmá je například zlínský odchovanec a bývalý gólman Rigy či Sparty Jakub Sedláček. Ten naposledy působil v Košicích a rakouském Villachu, spekulovalo se o jeho příchodu do Vítkovic, ze kterého sešlo. Sedláček nebude „levnou“ variantou.

A co případná výpůjčka? Extrémně silné brankoviště mají dvě hodiny cesty od Olomouce v Pardubicích. Duo Frodl - Klouček doplňuje zkušený Jakub Soukup. Ten však má působit v prvoligovém Vrchlabí.

Těžko každopádně říct, kam se upínají zraky zástupců HC Olomouc.

To nejdůležitější je, že Branislav Konrád by se časem do kupy dát měl a návratu na led se tak fanoušci Mory dočkají.

„Moc všem fanouškům děkuji za podporu a pozitivní zprávy. I díky tomu se cítím již o trochu lépe a doufám, že se všeci znovu co nejdříve uvidíme na zimáku,“ vzkázal příznivcům prostřednictvím sociálních sítí.

Kromě Davida Krejčího by navíc Kohouti mohli dostat další impuls, který je v úvodu požene za co nejlepšími výsledky.

„Atmosféra v šatně je dobrá. Všichni budeme bojovat i za Braňa. Honza Lukáš je taky výborný gólman. Máme sílu a věříme si,“ hlásí před pátečním startem sezony kapitán Jiří Ondrušek.