/GALERIE/ Měl to být útok na elitní šestku tabulky proti soupeři v hluboké krizi. Vždyť Zlín nebodoval v šesti předešlých zápasech. Hokejisté Olomouce ale v prvním utkání po reprezentační přestávce na ledě posledního celku extraligy padli 2:3. Jan Káňa zavelel k obratu příliš pozdě a ševci tak slavili teprve druhou výhru sezony za tři body.

Hokejisté Zlína (modré dresy) ve 24. kole Tipsport extraligy vyzvali Olomouc. | Foto: pro Deník/David Peška

Hanáci nicméně nečekali proti tradičnímu moravskému rivalovi jednoduché utkání. „Dokonce bych i řekl, že to bude jeden z těch těžších zápasů. Zlín je poslední, bojuje o všechno. Složitější to bude i tím, že se tam pár hráčů protočilo, tudíž se nemůžeme tolik spoléhat na sledování posledních zlínských duelů,“ řekl před odjezdem obránce Tomáš Dujsík. To ještě netušil, jak prorocká jeho slova budou.