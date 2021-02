„Každý zápas byl jiný, ale tento byl asi herně nejvyrovnanější,“ nechal se po nedělním utkání slyšet zkušený bek olomouckého celku Jiří Ondrušek. „V těch předchozích třech to bylo jednoznačné, to nás k ničemu nepustili. V tomto zápase jsme měli šanci získat body, škoda třetí třetiny,“ dodal.

Proti třetímu mužstvu soutěže se Kohouti tentokrát drželi čtyřicet minut. „Neřekl bych, že to bylo úplně špatné, ale finální část hry nám chyběla, ať už zakončení, nebo poslední přihrávka. Bojovali jsme, dvě třetiny jsme hráli docela dobře, ale ta třetí byla taková utrápená. Když jsme dostali gól na jejím začátku, pak ještě jeden na 3:1, tak už to bylo takové nervózní,“ doplnil Ondrušek.

Zákrok na Flynna? Nešťastná situace

Ostřílený zadák se v 46. minutě dostal do souboje se subtilním útočníkem Boleslavi Oscarem Flynnem, což následně vyústilo nehezky vypadajícím pádem hostujícího hokejisty a trestem dvou minut + deseti minut osobního trestu pro ryšavého beka Mory.

„Bylo to takové nešťastné, pro rozhodčí těžké na posouzení,“ ohlížel se za celou situací. „Faul to asi byl, ale těžko se to hraje, když jste rozjetý s hráčem, který má metr padesát, a ještě se mi u mantinelu sehne. Navíc už padal, než jsem se ho dotkl, trochu mu podjely brusle. Mně se pohyb pak těžko zastavuje. Naštěstí nespadl na hlavu, nic mu nebylo, což se potvrdilo i tím, že hned pak hrál přesilovku,“ popisoval.

Ovšem po většinu sezony Ondrušek udivuje jinak než hrou mimo rámec pravidel. S 22 body je na čele produktivity týmu společně s Jany Káňou a Knotkem.

„Asi jsem k tomu byl donucený, gólů moc nedáváme, takže musíme dopředu všichni, co jsme toho schopní,“ usmíval se. Čím to, že se v bezmála 35 letech takhle ofenzivně rozparádil? „Cítím se dobře, netrápí mě žádné zdravotní potíže. I fyzicky je to dobré, únava na mě nedoléhá. Hraju přesilovky, tam se body sbírají snadněji. Navíc toho mám v extralize už hodně odehrané, mám víc zkušeností. Je to všechno se vším,“ uvedl.

Třeba se povede předkolo, doufá

Pojmu „životní sezona“ se ale vyhýbá.

„Co se týká bodů, tak jo, ale co se týká týmových výsledků, tak určitě ne. Je to spíš taková rozpačitá sezona. Úplně v dobrém na ni vzpomínat nebudu. Zatím. Třeba se povede předkolo, a nakonec to bude pozitivní,“ zmínil s nadějí obránce, který za A-tým Mory hraje už 16 let.

Po šesti dnech opět doma s Litvínovem

Stejné místo, stejný soupeř. Po šesti dnech bude olomoucká plecharéna znovu hostit souboj mezi Olomoucí a Litvínovem. Minulou středu dopadl duel vítězně pro Moru, vůbec poprvé v sezoně. „Myslím si, že to bude stejný zápas. Litvínov tu odehrál výborné utkání, vyhráli jsme jenom o gól. Čekáme tuhou bitvu,“ zmínil jeden z trenérů Olomouce Jan Tomajko.

Hanáci před necelým týdnem dvakrát vedli o dva góly, nakonec za výhru vděčili hlavně brankáři Branislavu Konrádovi. „Zvládli jsme to, i když jsme asi nebyli vyloženě lepší. Každý zápas je ale jiný a věřím, že je porazíme znovu a tentokrát naprosto zaslouženě,“ přál by si obránce Kohoutů Jiří Ondrušek.

Právě Verva je příčku před Olomoucí, její náskok činí pět bodů. Mora by ji ještě ve zbytku základní části ráda dostala pod sebe. „Víme o tom, že je máme na dostřel,“ konstatoval Ondrušek.

Dohrávka 19. kola odstartuje v 17 hodin.