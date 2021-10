„Byli jsme šťastnější,“ kývl Jan Tomajko, jeden z dvojice koučů Mory. „Litvínov hrál výborně,“ pochválil soupeře.

Jak čas ubíhal, muselo hráčům Mory problesknout hlavou, že se stejně jako v neděli v Pardubicích půjde za bezgólového stavu do prodloužení. Ale kdepak, všechno razantním způsobem uťal Rostislav Olesz. Po pokusu Jakuba Navrátila trefil kotouč ze vzduchu jako baseballový profesionál. „Chodím se do Ostravy dívat na Arrowsy,“ usmál se a zmínil baseballový klub v rodné Ostravě. „Říkal jsem si, že by se to mohlo nějak odrazit. Pak jsem se to snažil poslat hlavně směrem na branku,“ popsal svou první trefu v sezoně. „Trénujeme to, ne že ne,“ dodal muž, který má bohaté zkušenosti z NHL nebo švýcarské nejvyšší soutěže.

Smekl i Vladimír Országh, trenér soupeře. „Je to šikovnost toho hráče, musí umět zkoordinovat oči a ruce. Ne vždy se to podaří,“ uvedl bývalý reprezentant Slovenska.

Jeho mužstvo vyšlo gólově naprázdno poprvé v sezoně. Na Hané ale za domácími nezaostávali. „Měli jsme výborný vstup, prvních deset minut zápasu jsme měli navíc. Pak se to vyrovnali. Klukům nemůžu upřít bojovnost, snad jen větší agresivitu okolo brankoviště, kde nás k mnoha věcem domácí příliš nepouštěli,“ uvedl litvínovský trenér. Tomajko přikyvoval. „Začátek nebyl takový, jaký bychom si představovali. Hosté pak měli dvě velké šance i po našem gólu, Kuba Sedláček je ale pochytal,“ zmínil kouč.

Pochytal, ostatně stejně jako další šance. Nepustil ani jednu z 23 střel hostujícího celku a ačkoliv Oleszova trefa byla výstavní, byl po zásluze vyhlášen mužem zápasu právě maskovaný brankář Mory, jehož vedení olomouckého klubu přivedlo jako záskok za zraněnou jedničku Branislava Konráda.

Sedláček čísla neřeší

Sedláček od první chvíle chytá za Kohouty skvěle, neměl snad žádnou slabší chvilku. A odpovídají tomu i skvostné statistiky – procentuální úspěšnost zákroků 97,35 a 0,74 góly na zápas. „Dřív jsem to sledoval. Teď už se tomu ale vyhýbám. Vím, že pak přijde těžší období, a to už ten pohled je pak daleko horší,“ řekl Sedláček. Proto se ani nechce rozptylovat myšlenkami ohledně smlouvy, která mu v Olomouci vyprší za měsíc. „Má to v rukách agent. Vím, že jakmile nad tím začnu přemýšlet, začnu dostávat góly,“ snaží se mít čistou hlavu. „Jak to bude dál se uvidí, teď je to předčasné řešit,“ dodal na toto téma Tomajko.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 53. Olesz (Navrátil, Knotek). Rozhodčí: Šír, Svoboda – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4 637.

Olomouc: J. Sedláček – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Švrček, Dujsík, Řezníček, Rašner – J. Káňa, Krejčí, Kucsera – Navrátil, J. Knotek, Olesz – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Litvínov: Godla - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman, Strejček - P. Zdráhal, Estephan, A. Kudrna - F. Lukeš, V. Hübl, Jarůšek - Latta, Gerhát, Pospíšil - P. Svoboda, Jícha, Havelka. Trenér: Országh.