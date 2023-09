Olomoučtí hokejisté uzavřeli svou sérii přípravných zápasů na jedničku. Na svém domácím ledě porazili slovenského extraligistu z Trenčína rozdílem třídy 7:1 a zvedli si tak sebevědomí po třech prohrách v řadě. Dvěma góly se na této demolici podílel i obránce Jakub Sirota, který se po dlouhé americké štaci vrátil zpět do rodné země a za týden jej v dresu kohoutů čeká premiéra v české nejvyšší soutěži.

HC Olomouc - Dukla Trenčín: Šestý a sedmý gól + děkovačka | Video: Deník/David Kubatík

„Dát dva góly v podstatě na začátku sezony je hodně dobré. Ještě se mi to nestalo. Věřme tedy, že to tímto způsobem bude pokračovat i dál. Možná k tomu dopomohlo, že jsem dneska před zápasem pouštěl v kabině muziku," říkal po zápase se smíchem v hlase spokojený 24letý obránce.

Zápas samotný byl i přes svůj poměrně jednoznačný průběh plný emocí. Kromě regulérní bitky mezi Silvesterem Kuskem a Philem Pietronirem se několikrát rozjela i hromadná strkanice či slovní vyřizování sporů.

„Ano, bylo to dost rušné a z obou stran ne zrovna nejčistší," uznal Sirota. „Podstatné ale bylo, že jsme se dokázali vyvarovat chyb z minulých zápasů. Do přečíslení jsme soupeře více pouštěli až ve třetí třetině, kdy už bylo v podstatě rozhodnuto. V první třetině se jim to ale povedlo maximálně jednou. Když takhle budeme hrát i nadále, můžeme porážet každého," dodal sebevědomě.

Ač má tento kroměřížský rodák a přerovský odchovanec už 24 let, v české nejvyšší soutěži ho příští pátek proti Kladnu čeká premiéra. Posledních sedm sezon totiž strávil v zámoří, kde nastupoval v soutěžích USHL, NAHL a v posledních pěti ročnících v NCAA za tým University of Maine. Kromě jiné země si tak musí zvykat i na různá specifika, která odlišují kanadsko-americký hokej od toho evropského.

FOTO: Skvělá generálka! Mora nabalila Trenčínu na cestu domů sedmičku

„Mohu s radostí říct, že si zvykám stále víc a víc, byť je to stále jen příprava. Extraliga bude ještě o něčem jiném. Tempo se zvýší a chyb budou soupeři také dělat mnohem méně. Hodně dělá velikost ledu. Byl jsem zvyklý přistoupit k hráči a on už ten prostor neměl. A na tomto hřišti má ještě alespoň metr navíc. Na druhou stranu je to jednodušší při útočení, protože tam zase ten metr navíc mám já," popisuje se smíchem.

Tato výhra byla pro olomoucké hokejisty více než potřebná. Po skvěle rozjeté přípravě, kdy Tomajkovi a Petrovického svěřenci zvítězili ve Vítkovicích, doma s bněnskou Kometou a po nájezdech i doma se Zlínem totiž přišly tři prohry v řadě včetně dvou nepříjemných debaklů 1:5 v Trenčíne a 2:5 v Brně. „Nyní už je nálada v kabině určitě lepší než po Kometě a Trenčínu, stále jsme ale všichni nohama pevně na zemi. To pravé ořechové teprve za týden začne," říká

A je tady ještě jeden rozdíl oproti kanadsko-americké hokejové kultuře, na který se však každému hráči musí zvykat naprosto skvěle. A tím jsou fanoušci, kteří po celý zápas aktivně fandí a po jeho skončení zůstávají na svých místech, aby hráčům poděkovali a užili si s nimi děkovačku. A po zápase s Trenčínem bylo z kotle vyvoláváno i Sirotovo jméno.

„To jsem v Americe opravdu nezažil. Je to úžasné, když fanoušci chodí na zápasy a takovýmto způsobem hráče podporují. Doufám, že takových skvělých zážitků bude jen a jen více," uzavřel Jakub Sirota.