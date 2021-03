Kohouti už na tom byli v sezoně, co se zdravotní stránky týká, i hůře. Lepší by to ale každopádně být mohlo. „Zdravotní stav se pořád mění, neustále máme někoho zraněného, nikdo se neuzdravuje,“ uvedl trochu tajemně trenér HC Olomouc Zdeněk Moták po úterním utkání s Litvínovem.

Právě v zápase proti Vervě další marod přibyl – obránce Tomáš Dujsík. V sestavě sice byl, ale do utkání nakonec vůbec nezasáhl.

„Nemělo by to být nic vážného, v zápase proti Litvínovu mu to zranění ale nedovolilo nastoupit, takže si to chlapci střihli na pět beků. A myslím, že to zvládli výborně,“ chválil Moták. Třeba takový Jiří Ondrušek si dal víc než půlhodinovou šichtu (33:29).

„Doufám, že Dujsa (Tomáš Dujsík, pozn. red.) bude k dispozici a v nejbližší době také Škůra (David Škůrek, pozn. red.),“ zmínil Moták k vysokému obránci, který nehraje už od 31. ledna.

A mimo jsou i další. „Uvidíme, co Kučis (Lukáš Kucsera, pozn. red.), tam je to trochu složitější. Zlomenina čelisti je ještě nezhojená, takže s tím budeme muset počkat,“ „Jeho absence nás taky trochu brzdí ve střílení branek,“ pravil Moták. V dobré formě hrající forvard si nepříjemné zranění přivodil 22. ledna na ledě Vítkovic.

Takový Jakub Navrátil chybí už od listopadu, za Moru stihl – i kvůli koronavirové pauze – odehrát jen pět zápasů. A pravděpodobně si na další zápasy bude muset počkat až do příští sezony. „Je pořád na marodce, stále má rekonvalescenci po zranění ramene,“ upřesnil Moták.

K dispozici není ani člen širšího kádru 19letý útočník Joshua James Mácha. „Je taky po zlomenině,“ informoval Moták.

Ten si společně se svým kolegou Janem Tomajkem zažil z pohledu zdravotní stránky týmu v této sezoně už všelijaké peripetie. „Tady je to vždycky tak, že když je někdo zraněný, tak potom onemocní,“ usmál se trpce. „Třeba hned po jednom zápase jako Vojta Tomeček, který se uzdravil ze zranění, a pak chytil nějakou virózu,“ dodal k útočníkovi, který už je ovšem znovu hry schopný.

Na jih Čech pro postup do předkola

Zbývá odehrát pět zápasů, před třináctým Zlínem mají Hanáci třináctibodový náskok. Že by Mora o dvanáctou, tedy poslední postupovou příčku do předkola nakonec přišla, je velmi nepravděpodobné. „Chceme v Budějovicích uhrát nějaké body, ať to máme vyřešené,“ nechal se slyšet trenér Olomouce Zdeněk Moták.

Jeho mužstvo má s posledním celkem tabulky zatím dobré zkušenosti. Z možných devíti bodů jich Kohouti uzmuli osm. Zdravý respekt před celkem Václava Prospala ale Olomoučtí mají. „Těžký soupeř,“ uvedl Moták.

Utkání na jihu Čech startuje v 17 hodin.