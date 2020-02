„Lepší to už být nemohlo. Že jsem nevychytal nulu? To už je vedlejší,“ oddechoval spokojený brankář.

Při delší absenci Branislava Konráda a nemoci Jana Lukáše začal tušit, že by se jeho první start mezi muži na profesionálním poli mohl blížit.

„Byl jsem nervózní už od úterý, protože jsem trošku tušil, že půjdu do branky,“ přiznal.

Nakonec v pátek skutečně naskočil do domácí bitvy Kohoutů proti vedoucím Bílým Tygrům.

„Nejtěžší byla hned první střela, nechtěl jsem z ní dostat gól,“ vracel se Mokrý k úvodu zápasu. Přesto musel bleskově lovit puk ze sítě, když jej překonal dorážející Jakub Rychlovský.

S olomouckým gólmanem to ale nezamávalo.

„Říkal jsem si, že rychlý gól si nesmím připouštět a že se musím dál koncentrovat. Nervy jsem měl celý zápas, ale výkon to neovlivnilo. V extralize je to o hodně rychlejší, střely jsou prudší než na co jsem zvyklý, ale dalo se to,“ vyprávěl.

Po zbytek zápasu už dokázal udržet čisté konto a mohl se radovat z výhry 2:1.

„Neskutečný pocit, užíval jsem si to, i když byla ze začátku nervozita. Za výhru jsem moc rád a děkuju klukům, že mi hodně pomohli. Hodně blokovali střely a vlastně je ke střelám ani moc nepouštěli. Bylo to super,“ chválil spoluhráče.

Podpory se mu dostalo z tribuny, kde fandili rodiče i přítelkyně, ale i od spoluhráčů.

„Kluci z juniorky mi přáli, ať se mi daří. Hráči z áčka mi říkali, ať si to hlavně užiju, že je to jen hokej. A já jsem si to užil naplno,“ usmál se Mokrý.

Osmnáctiletý talent přes úspěšnou premiéru věří, že zápisné se mu zatím vyhne. „Ještě nemám výplatu, doufám, že zápisné nebude,“ smál se hrdina večera.