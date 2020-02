„Teď už to mám nastavené tak, že rodina je priorita a hokej je zábava ve volném čase. Takové vyčištění hlavy nejen po práci,“ vypráví Žajgla, který v sobotu slavil devětatřicáté narozeniny.

Olomoucký odchovanec prošel mládežnickými kategoriemi v reprezentaci, ve Vsetíně se pak radoval ze zisku extraligového titulu. „Na mládežnickou reprezentaci mám super vzpomínky. Vsetín byl asi takový vrchol,“ ohlížel se. „Pak to šlo trošku dolů, ale na druhou stranu jsem hrál dlouhá léta tady v Olomouci a nelituji toho,“ líčí Žajgla.

Jeho angažmá v týmu Mory, kde hrál druhou nejvyšší soutěž, skončilo v roce 2009. Další rok už si hledal práci.

„V devětadvaceti jsem zvážil, že se člověk musí něčím živit a nemůže se jenom bavit, tak jsem začal pracovat,“ říká muž, který nastoupil na místo obchodního zástupce farmaceutické firmy.

Duše týmu

Brusle na hřebík ale nepověsil a v Uničově patří mezi klíčové hráče. „Je to motor a taková duše týmu,“ prohlásil trenér Ondřej Kavulič. „Těch hráčů je tady víc, například Pavel Handl, Jirka Paška, Dalcek Sedlář, Kuba Čuřík, ale Peťa Žajgla je svým charakterem pro mě momentálně nepostradatelný,“ vyprávěl trenér uničovských Orlů. Žajgův bývalý spoluhráč a celoživotní přítel prozradil, že se za rok budou v Uničově slavit kulatiny. „Máme takovou dohodu, že bychom tady rádi oslavili čtyřicítku,“ usmál se Kavulič.

Hokejový matador sice několikrát uvažoval, že se bude ve volném čase naplno věnovat rodině, na svůj milovaný sport ale pořád nedá dopustit. „Narodilo se nám druhé dítě, takže jsem zvažoval, jestli pokračovat. Ale hokej dělám celý život a jsem na to zvyklý. Srandičky v kabině, kluci, i pohyb, to vše by mi chybělo. Proto jsem se rozhodl hrát minimálně ještě letos a když zdraví dovolí, tak i příští sezonu,“ potvrdil Žajgla.

„Každý rok chce někdo skončit, ale kabina vás semele,“ vysvětluje Kavulič kouzlo hokejové dlouhověkosti. Na druhou stranu jsou zkušení borci většinou dost časově omezení. „Hodně kluků by mohlo hrát v pohodě i druhou ligu, ta se ale hraje systémem středa – sobota a to je pro ně časově už neřešitelné,“ říká Kavulič. V Uničově je hracím dnem neděle.

Hraje zkušenostmi

A Žajgla tak nechyběl ani nedělní drtivé výhry nad Blanskem. Pomohl k ní jedním gólem.

Zápal do boje ani po letech rozhodně neztratil. „Celý život jsem byl zvyklý dělat hokej na nějaké úrovni, takže to neumím na půl plynu. I když to už není, co to bývalo, tak to člověk pořád zvládá. Je to rok od roku těžší, rychlost a síla mi ubývá a přibývají mladí ambiciózní chlapci. Ale hraji to zkušenostmi. V Uničově máme dobrý mančaft,“ pochvaluje si Žajgla, muž s kapitánským céčkem.

„Jsem jeden z nejstarších a nejzkušenějších a moje slovo snad ještě někoho zajímá. Už jsem to chtěl i někomu předat, ale nikdo se na to moc necítí,“ usmíval se.

V hanáckém klubu se zkrátka našel. „Funguje to maximálně perfektně, i když ideální by bylo, kdybych nemusel dojíždět z Olomouce. Ale člověk nemůže mít všechno,“ uzavřel vyprávění Petr Žajgla.