Období nejistoty nakonec skončilo dřív, než mohl kdokoliv čekat. Hokejová sezona je čtvrtečním nařízením vlády u konce, na olomouckém zimním stadionu budou v nejbližší době rozpouštět led.

Divoký hokejový týden začal vítězstvím Mory v domácím zápase předkola play-off nad Zlínem. Od úterý ale nastala první vládní opatření spojená se snahou zpomalit šíření koronaviru. Druhé utkání série se už hrálo v ponuré atmosféře: „Nevím, jestli to má smysl hrát bez fanoušků. Hráč se sice snaží namotivovat a připravit, ale lidi na tribunách chybí,“ prohlásil Zbyněk Irgl.

Další den se rozhodlo, že hokejová sezona si až 29. března dává prázdniny. Tím začalo čekání a nejistota. Jenže vyhlášení nouzového stavu napsalo rychlou a definitivní tečku za extraligovým ročníkem.

Byl jsem podporou fanoušků ohromen, říká manažer Mory

Olomoucké hokejisty i klubové vedení tak ve čtvrtek potěšila alespoň vydatná podpora ze strany fanoušků. Řada z těch, kteří měli koupené lístky na druhé utkání předkola, totiž nebude požadovat vrácení vstupného.

„Byl jsem opravdu ohromen, když se nám v hojném počtu ozývali fanoušci s tím, že peníze z jejich vstupného máme použít na úhradu ztráty vzniklé povinností odehrát zápas bez diváků. Tento krok jsem od nich nečekal, ale velmi mě těší, že jim na klubu tolik záleží. Opravdu jim moc děkuji,“ citoval klubový web generálního manažera Erika Fürsta.

„Je to naprosto neskutečná věc a jenom to dokazuje, jak jsou olomoučtí fanoušci úžasní a jak jim klub leží na srdci. Nás hráče o to více mrzí, že jsme jim letos nemohli nabídnout více zápasů v play-off,“ doplnil kapitán Martin Vyrůbalík.