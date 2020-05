Obránce Jiří Vykoukal, který tehdy celý mumraj sledoval jen ze střídačky, kde například držel kolem krku Roberta Reichela, aby se do hromadné bitky nezapojoval a nevystavoval se tak zbytečně riziku stopky v dalších duelech, tolik překvapený nebyl.

„Já jsem měl to štěstí, že jsem byl v sezoně 1990/91 v Americe, hrál jsem na farmě. A podle toho, co jsem tam zažíval, tohle nebylo nic. V těch nižších soutěžích to bylo na denním pořádku, takže mě to ani tolik nepřekvapilo. Trošku se to tam semlelo a jelo se dál,“ vzpomíná aktuální sportovní manažer prostějovských Jestřábů na 23 let starou událost.

V AHL se to pěkně mydlilo

Vykoukal působil v AHL tři sezony, nastupoval za dnes již neexistující celek Baltimore Skipjacks, což byl tehdejší záložní tým Washingtonu Capitals. A i tam se to kolikrát mydlilo. Dokonce mezi spoluhráči.

„Měli jsme během sezony tři bitky na tréninku. Byly různé zákroky holí, kdy kluci skončili v nemocnici se zlomenými čelistmi… tenkrát to bylo fakt jiné než teď,“ říká olomoucký rodák.

Na začátku zmínění Čechmánek s Procházkou poukazovali na férovost Kanaďanů, kterou se sami často, ačkoliv spíš falešně, pyšně oháněli. Přitom realita byla jiná.

„Ani si nemyslím, že by Kanada hrála vždycky fér. Samozřejmě hrají důrazně, hrají přímočaře, ale dokáží být i zákeřní. Tenkrát to uměli tak, že to kolikrát ani rozhodčí nepostřehl,“ tvrdí.

Na Vůjtka skočili hned tři hráči

Na celém šampionátu hrál úžasně Vladimír Vůjtek mladší. V osmi zápasech nasázel sedm gólů, z toho tři dal zrovna Kanadě ve skupinovém klání. Právě on byl hlavním terčem kanadského zuření.

„Bylo nepříjemné, že na toho Láďu tam tenkrát skočili tři hráči, to bylo fakt zákeřné. Na druhou stranu, předtím jsem to fakt zažil a že by mě to nějak šokovalo, to ne,“ zopakoval muž, který byl u bronzu i rok poté ve Švýcarsku a sbírku úspěchů v národním týmu následně završil zlatem v roce 1999.

---

Rozhovor v k MS 96

Trenér Bukač byl odměřený, ale i přístupný, vzpomíná Vykoukal

Jako nejproduktivnější zadák Sparty nechyběl ve výběru Luďka Bukače pro mistrovství světa ve Vídni. Jiří Vykoukal, aktuální sportovní manažer Prostějova, na turnaji sice tolik produktivní nebyl, ale co je hlavní, navždy bude podepsán pod historicky prvním zlatem samostatné České republiky na hokejovém mistrovství světa.

„Pocit je to samozřejmě příjemný. Když to vidíte v televizi, nebo když vás lidi potkají na ulici a řeknou: Hele, tenkrát jsem byl ve Vídni, bylo to supr! Samozřejmě se z toho nedá žít, ale jsou to hezké vzpomínky,“ zavzpomínal Vykoukal.

Co se vám ze zlaté vídeňské jízdy vybaví jako první?

Asi se ten gól Martina Procházky, jak zahodil rukavice, i když bylo do konce ještě pár vteřin. To byl krásný moment. Celé to mistrovství ale bylo perfektní, v kabině jsme měli obrovskou pohodu. Tím, že to bylo z Česka kousek, tam byla hromada našich lidí. Nikdo od nás moc neočekával, natož abychom došli tak daleko. Měli jsme snad tři, nebo čtyři kluky z NHL, jinak to bylo složené z extraligy nebo Evropy. A fungovalo to.

Spousta lidí si se zlatem z roku 1996 spojí i v kabině poskakujícího tehdejšího premiéra Václava Klause.

Ta šatna… tam už to bylo samozřejmě hodně o emocích, to už si moc nevybavuju. Jen asi podle toho, co vidím vždycky v televizi, si to snažím vybavit.

Na celém šampionátu jste ztratili jen ve skupině s Norskem.

Ty zápasy ze začátku jsou vždycky těžké. Soupeř je sice slabší, ale je plný sil, je nabuzený. Vy se chcete připravit, víte o tom, že se musíte koncentrovat, ale prostě tyhle zápasy jsou strašně těžký. Zvlášť když se to nějak táhne, dostanete blbý gól, soupeř se dostane na koně, cítí euforii, že může nějakou velmoc porazit. Ono se kolikrát říká: Jéžišmarja, vy jste prohráli s těmi a s těmi. Ale jedná se jen o jeden zápas v turnaji. Když by člověk s nimi hrál dalších deset zápasů, desetkrát je porazí.

Tehdy vás vedl Luděk Bukač, jaký byl trenér?

Mně strašně moc vyhovoval. Byl takový lehce odměřený, ale zároveň přístupný. Dokázal si vás zavolat i v dobu, kdy jste to nečekal – v autobuse, v restauraci, nebo na recepci a začal vám říkat: Tuhle situaci jsi vyřešil takhle a takhle. Proč jsi ji tak řešil? Ptal se vás, dával vám otázky. Snažil se znát váš pohled. Byl to výborný trenér i člověk. Jeho názory se v posledních letech podle mě měly brát v potaz víc.