„Věřím, že po letech půstu bychom letos medaili mohli přivést,“ říká rodák z Olomouce.

Mezi nejlepší čtyři celky šampionátu bychom se podle bývalého skvělého obránce dostat měli.

„Myslím si, že přes čtvrtfinále projdeme. Co se dívám na složení týmů, tak Kanada a Amerika budou mít hodně mladé mančafty. U týmů z Evropy budou hrát prim právě evropští hráči. Jedná se tedy o hráče, se kterými se náš tým potkával během sezony, a právě ti budou tvořit jádra těchto týmů,“ popisuje.

ŠOK? NOMINACE FINSKA

Bývalého hráče Sparty nebo finských týmů Espoo Blues a TPS Turku, kde strávil dohromady sedm sezon, zarazila jedna věc. Soupiska finských hráčů bojujících o šampionát. Proč?

„Finové nenominovali hráče z finále jejich nejvyšší soutěže. Důvod byl ten, že sezona byla dlouhá a vyčerpávající. Hráči by neměli tolik sil na to, aby podali plnohodnotné výkony. To mě dost překvapilo,“ přiznal.

Co se týče aspiranta na titul, má Vykoukal jasno.

„Bude to někdo z Evropy. Těžko říct, který tým to ale bude. Výsledky během sezony jsou hodně vyrovnané. Věřím ale tomu, že do bojů o medaile postoupí evropské týmy. Amerika a Kanada mají sice mladé, ambiciózní a bruslivé hráče, ale to není vše. Evropa bude mít letos navrch,“ věří.

Česká reprezentace zatím odehrála osm přípravných utkání a všech osm dokázala zvládnout. Zvlášť poslední tři na Českých hokejových hrách se počítají, jelikož se jednalo o týmy z Finska, Švédska a Ruska.

„Naši hrají dobře. Samozřejmě ale o nic nejde a bavíme se pořád o přípravě. Zlomový moment bude ve čtvrtfinále mistrovství světa. Hra se mi jeví slušně. Kluci, co přišli z NHL to zvedli. Filipové Hronek a Zadina hráli výborně. Kuba Vrána i Dominik Kubalík náš tým určitě ještě pozvednou. Myslím si, že jsme letos velmi silní,“ konstatuje Vykoukal.

Experti například v prvních dvou utkáních národního týmu na Českých hokejových hrách vyzdvihovali výkon Michaela Špačka. I Vykoukalovi se jeho projev líbil.

„Není to o jednom hráči. Hrál ale velmi dobře a jeho hra měla skvělé parametry. Věřím ale, že Šimon Hrubec v bráně po titulu s ruským Omskem v KHL (Kontinentální hokejová liga) bude velkou oporou a trenéři sladí tým tak, aby byl funkční,“ dodává.

Nedávný padesátník také prozradil, zdali mu v nominaci před šampionátem někdo z českých hráčů chybí.

„Těžko říct. To je věcí trenérů a realizačního týmu. Oni je znají, sledují je celou sezonu. Mají na ty posty vybrané hráče a ví, jakou chtějí hrát taktiku. Polemizovat o tom, jestli tam je ten nebo onen, to je věcí trenérů. Pokud tým neskládáte, je to těžké takto říct,“ řekl závěrem.

ČERVENKA? NEZAVOLALI, TÍM TO HASNE

V nepozvání Romana Červenky do reprezentace nevidí Vykoukal nic zvláštního. Zásluhy prý nestačí.

„Já na to nehraji. Nevím, proč by trenéři měli všem vyvolávat. Zavolají prostě těm, o které mají zájem, a tím to hasne. Myslím, že Roman to tak i vzal. Kdyby ho trenéři chtěli, tak se mu někdo ozve. Nemusíte všem vysvětlovat, proč je třeba do nominace nevezmete. Chci vás, zavolám, nechci vás, nevolám. Jednoduché,“ vysvětlil na závěr.

Autor: Jiří Horák