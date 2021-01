„Klukům jsem na šampionátu přál. S Rusama se to ubránilo, naši hráli dobře v obranném pásmu. Ale potřebujeme kreativitu a dovednosti,“ upozornil Jiří Vykoukal na nedostatky v české hře na nedávném mistrovství světa v Edmontonu.

„My to ubruslíme, ale vedení kotouče, střelba a řešení situací? V tom celosvětově zaostáváme. Byl jsem v šoku, když jsem viděl, jakým způsobem hrají Němci, jak jsou individuálně zdatní,“ líčil olomoucký rodák.

Zaujala jej i obranná činnost hokejových velmocí. „Když se dívám na hru obránců – Finů, Švédů, Kanaďanů, Američanů, tak je to nádhera. Pohyb po ledě, čtení hry, řešení situací jeden na jednoho. Hokej nám v tomhle utekl,“ řekl bývalý reprezentační bek.

Neexistuje konkurence

Za příklad uvádí svůj Prostějov, profesionální prvoligový klub. „Obránci sem chodí s návyky, které jsou pro mě docela zarážející a v 19 nebo ve 20 letech už ty kluky těžko můžete měnit. Oni s těmi návyky musí přijít už do dospělé soutěže. Takových hráčů je ale strašně málo.“

V první hokejové lize nebo v juniorské extralize navíc mohou mladí talentovaní hráči jen těžko zázračně růst. „Tady neexistuje konkurence, hraje kdo má ruce a nohy. To je realita,“ přikývl devětačtyřicetiletý manažer a kouč.

Problémem je i tréninková morálka. „U nás zažíváte denně, že hráči spíš vám vysvětlují, jak se má trénovat, místo toho, aby zavřeli pusu a jeli, co mají dělat. Někdy se dostáváte až do neuvěřitelných situací. To v cizině nezažijete,“ vyprávěl až pobaveně Vykoukal.

A zavzpomínal na své roky, které strávil ve finské lize.

„Byl jsem sedm let ve Finsku a tam co se řeklo, to platilo. Každý trénink se jel na dvě stě procent. Na prvním tréninku jsem skončil dvakrát za mantinelem. Měl jsem to štěstí, že jsem byl v Turku v době, kdy tam byl tehdy devatenáctiletý Mikko Koivu. Byla fantazie proti němu hrát na tréninku. Ten vás každý trénink dokázal zlepšit,“ vzpomínal Vykoukal. „U nás můžete nacvičovat přesilovky a stejně vám hráči před bránou stát nebudou, protože by je ten puk mohl trefit…“

Tady jsme zaspali

Vykoukal věří, že hokejový svaz dělá pro výchovu mládeže maximum, jenže ve světové konkurenci to je stále málo. „Materiály jsou, ale já mám přístup do databáze finského svazu a tam se bavíme o skoro třech tisících videí rozdělených na obránce a útočníky,“ prozradil Vykoukal. „V porovnání s Finy se doba hodně zaspala. Ale ohledně metodiky se to snažíme dohánět,“ pochválil.

„V kategoriích do 15 let ještě držíme krok, ale pak v šestnáctiletých a osmnáctiletých máme díru. Nemáme ani specializaci trenérů na tyto kategorie. Hráči nehrají v soutěžích, kde by byla konkurence a během těch tří let strašně moc ztratíme. Je neuvěřitelné, jak nám ostatní utečou během tří let,“ upozornil.

A pak je tady další faktor. „Nejsme pospolu, jsme Češi, každý má svoji hlavu, každý si myslí, že to ví nejlíp. Tady se spousta věcí dělá proto, že to vždycky někdo potřebuje.“

Vyrůst v kvalitního hokejistu v českých poměrech trvá delší dobu. „Když kluci odejdou ven, nebo se trošku vyhrají, tak se dobré hráče podaří vyprodukovat, ale v porovnání se světem je jich málo,“ dodal Jiří Vykoukal.