Hokejová Mora vinou pandemie koronaviru prochází složitým obdobím. V úterý ráno před zimním stadionem předali Vladimír Prášil a Petr Butora zástupcům olomouckého klubu šek, na kterém byl vedle celkové sumy hanácký vzkaz „všeci spolu“.

„Jsme dlouholetí fanoušci a chtěli jsme podpořit klub. S kolegou jsme se rozhodli, že zkusíme vybrat nějakou částku. Ze začátku se to rozjíždělo pomalu, ale pak se i díky sociálním sítím přidalo víc fanoušků,“ líčil Vladimír Prášil.

Vybíralo se od května do konce srpna. V té době ještě nikdo netušil, že se sportovní soutěže na podzim znovu zastaví. „Je to smutné, co se stalo. Na tenhle popud jsme se domluvili, že budeme chtít klub podpořit,“ dodal Petr Butora.

„Fanoušci jsou fantastičtí. Klubu peníze pomohou, půjdou hráčům,“ prohlásil generální manažer Erik Fürst.

„Je to neskutečná podpora. Jsme hrdí na to, že máme takové fanoušky a doufáme, že v letošní sezoně ještě na hokej přijdou. Že jim to vrátíme výkony na ledě a připravíme jim zábavu, na kterou jsou zvyklí,“ dodal Jan Tomajko, jednatel HC Olomouc a člen trenérského štábu.