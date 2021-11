A právě na Hané předloni poprvé krátce okusil seniorský hokej, když naskočil do tří extraligových zápasů a už tehdy zaujal. Aktuálně patří o patro níž v barvách Draků k nejlepším brankářům soutěže.

„Do Šumperku jsem se dostal na doporučení svého agenta a roli v tom sehrál i olomoucký trenér brankářů Jan Littner. Zatím mi angažmá tady docela vychází, snad to tak bude pokračovat i nadále,“ přeje si hráč, jenž kromě Olomouce chytal rovněž za mládežnické výběry Havířova, Poruby či Karviné.

V podhůří Jeseníků zkrátka chytil šanci za pačesy, je týmovou jedničkou a i díky jeho zákrokům Draci okupují nesestupové příčky.

„Šumperk je sice malé město, ale třeba fanoušci jsou tady úžasní. Opravdu něco neskutečného, jak nás jezdí podporovat i po všech stadiónech soupeřů, tohle si moc užíváme. Navíc máme skvělou partu, vesměs tvořenou z mladých hráčů. I když některé věci musíme ještě zlepšit, protože právě určitou nezkušeností jsme několik dobře rozehraných zápasů ztratili,“ hodnotí dosavadní ročník Vojtěch Mokry, který se v kabině Draků potkal s řadou svých vrstevníků.

„Třeba s Jakubem Horkým jsem hrál už dřív v Olomouci, v současném kádru jsem potom druhý nejmladší,“ říká s úsměvem šumperský brankář.

„Ale na druhou stranu je možná lepší, že sázíme na mladší sestavu, všichni si mezi sebou dobře rozumíme a nechybí nám nadšení a dravost. Jen ty zkušenosti musíme trochu získat, abychom zbytečně neztráceli body. Velkou část sezóny však máme pořád před sebou. Věřím, že se můžeme postupně zlepšovat,“ přemýšlí Vojtěch Mokry.

Draky mohou mrzet zejména prohrané duely doma proti Benátkách či na ledě Frýdku-Místku a Jihlavy, kde Šumperk prohospodařil dvou, respektive čtyřgólový náskok.

„Kdyby nám třeba před utkáním v Jihlavě někdo řekl, že přivezeme bod, budeme rádi. Jenže vzhledem k tomu, že jsme tam vedli už 5:1 a pak prohráli na nájezdy, tak to určitě mrzí. To by se stávat nemělo,“ prozrazuje brankářská opora Draků, mezi kterými si téměř po roce znovu pořádně osahává brankářské řemeslo.

Vinou pandemie koronaviru toho totiž minulý rok příliš neodchytal, když ve statistikách sezóny 2020/2021 má zapsáno pouhých sedm startů za olomouckou juniorku.

„Párkrát jsem byl ještě jako dvojka u mužů a na třicet vteřin se dostal na led proti Plzni, ale jinak jsem pouze trénoval. Bylo to těžké období, ale co se dalo dělat. Proto jsem vděčný, že znovu můžu být v zápasovém zápřahu. Sice jsem tak pořád o něco víc nervózní, ale kdybych nebyl, tak asi nic nechytím,“ směje se Vojtěch Mokry.

Přestože je pak jeho seniorská kariéra stále ještě na začátku, stačil jako „zelenáč“ již posbírat řadu hokejových zážitků.

Zachytal si totiž proti takovým osobnostem, jako jsou Tomáš Plekanec, Ladislav Šmíd nebo Jakub Kindl, tedy všechno hokejisté s bohatými zkušenostmi ze zámoří.

„Určitě to pro mě byl velký zážitek a pocta se s těmito borci potkat na ledě. Moc si vážím zápasů za Olomouc, i když to tenkrát pro mě bylo shodou šťastných okolností, že jsem si zachytal extraligu,“ vrací se o dva roky zpět současný gólman Šumperku.

„Takový Tomáš Plekanec mi dal i gól. No, ale inkasovat od hráče z NHL zase není tak zlý. Člověk by to možná mohl brát i jako poctu,“ říká opět se smíchem.

„Ale třeba jsem vychytal výhru proti Liberci s Ladislavem Šmídem, což byl hodně silný okamžik,“ doplňuje Vojtěch Mokry.

Samostatnou kapitolou je následně pro mladého gólmana setkání s hokejovou superstar Davidem Krejčím, kterého měl možnost poznat dokonce jako spoluhráče v kabině Olomouce, kde letos ve čtyřech případech zaskakoval na pozici dvojky.

„David je nesmírně skromný a pohodový člověk. Na to, co všechno dokázal, úplně normální a hodný kluk, který si na nic nehraje, ostatním se pak snaží pomáhat a navíc je s ním v šatně sranda,“ vysekl Vojtěch Mokry poklonu bývalému elitnímu útočníkovi Bostonu Bruins.

Přesně před týdnem si poté brankář Draků připsal další z milníků dosavadní kariéry, když proti Kadani při výhře 5:0 vychytal své premiérové čisté konto v seniorské kategorii.

„Ještě mě čeká zápisné. Za nulu jsem určitě rád, přišla snad po třech letech. Ale zase to bylo pouze jedno utkání, což nic neznamená, navíc proti beznadějně poslední Kadani. I když ani tak to nebylo jednoduché. Moc střel na mě nešlo, raději mám zápasy, kdy je člověk v neustálé permanenci a lépe tak udrží koncentraci na hru,“ dodal závěrem Vojtěch Mokry.