O vycházející brankářské hvězdičce týmu Kohoutů hovoří v rozhovoru člověk, který sleduje Mokrého kariéru prakticky od začátku, trenér brankářů Olomouce Jan Littner (na malém snímku vpravo).

Nebylo proto divu, že vítězný Mokrého debut v pátek i obrečel. „Člověk to tak prostě pustil,“ říká s úsměvem.

Překvapilo vás, jak si Vojtěch v obou zápasech vedl?

Asi bych to rozdělil: překvapilo mě, jak se s tím porval, protože za áčko ještě nechytal ani přípravu. Není to samozřejmě jenom o kvalitě toho A-týmu, ale i o dalších věcech kolem chodí lidi, je tam nějaká atmosféra a s tím spojený tlak, který si buďto připustíte, nebo nepřipustíte. Myslím si ale, že ty dva zápasy zvládl velmi dobře. Jak tady, tak pak na Kometě bylo hodně lidí a výborná atmosféra. Když to vezmu z té druhé stránky, jak ho znám z juniorské kategorie, tak mě úplně nezaskočilo, že to nebyl nějaký průser. Ba naopak jsem tušil, že se s tím popere dobře. On má jednu výbornou vlastnost čím víc do tuhého jde, tím víc se dokáže vyhecovat k lepším výkonům.

Sám po zápase s Libercem říkal, že čím je nervóznější, tím lépe chytá.

Jo jo, má to tak. Každý gólman potřebuje něco jiného.

Psychickou odolnost každopádně ukázal velkou, že?

Je to tak. Před zápasem jsme se bavili a ono to tak nakonec dopadlo že kdyby náhodou přišel nějaký první gól, ať si z toho nic nedělá, že to k tomu patří. Kdyby nepadaly góly, tak hokej nikoho nebaví. Nesmí na to myslet a soustředit se na to dál. A v obou zápasech to potvrdil.

Frašky jsem se nebál

Když proti Liberci dostal gól hned z první střely, neproběhlo vám hlavou, že by to mohl být průšvih?

Řeknu to tak, byla to pro něho těžká situace. Na druhou stranu nebyl to žádný průšvih, že by pustil nějakou lacinou střelu třeba z půlky. Ale bylo to přetažení od praváka, navíc přes osu. Bylo to na řešení pro gólmana těžké. Dostal to z dorážky, takže ještě nebyl ani úplně zformovaný. Prostě to tam spadlo.

Pro svůj debut nemohl dostat těžšího soupeře, že?

Možná je někdy lepší nastoupit proti prvnímu Liberci než proti poslednímu Kladnu, které taky musí hrát slušný hokej. Řekl bych, že bylo možná i lepší, že nastoupil zrovna proti Liberci a Kometě, než aby to bylo proti někomu zespodu tabulky.

Vy osobně jste se nebál scénáře, že se Konrád i Lukáš zraní a vy nebudete moct využít nikoho z první ligy?

Za sebe musím říct, že určitě ne. Vidím tak osmdesát procent domácích zápasů juniorky, vím, jaké výkony Vojta podává. Určitě jsem se nebál toho, že by to měla být nějaká fraška. Dá se říct, že jsem mu to i tak trochu přál, aby se toho dočkal. Říkal jsem si, že by mu to mohlo pomoct dál v kariéře.

Proti Bílým Tygrům na něj šlo jen 23 střel. Cítil jste z ostatních hráčů, že mu chtějí co nejvíc pomoct a nedovolit soupeři ho ohrozit vícekrát?

Jasný! Ono to tak je vždycky. Když nastoupí nováček ať už to je hráč v poli, nebo gólman tak ti kluci se mu snaží pomoct. Musím klukům poděkovat, že to vzali tak, jak to vzali. Zejména na Kometě mu strašně moc pomohli.

Slzy? Prostě jsem to pustil

Když po vítězné premiéře vyvolávali fanoušci jeho jméno, vy jste to ze střídačky sledovat se slzami v očích. Tohle asi jasně vyjadřuje, jak moc mu to přejete.

Jedna věc je, že jsem celkem emoční člověk, i když to tak možná někdy nevypadá. Ale emoce dokážu projevit. Hlavně je to ale o tom, že Vojtu znám od malička. Když jsem jako trenér začínal v Orlové, tak on byl v Karviné. Když jsem potom šel do Havířova, jednou jsme jeli se šestou třídou na třídenní turnaj do Mladé Boleslavi, kam jsme si ho z Karviné půjčili. Pak se k nám hlásil do dorostu, ale paradoxně jsme ho poslali do Poruby, což mu na druhou stranu podle mě pomohlo. Měl tam u sebe výborného trenéra brankářů, ale hlavně chytal, což gólman potřebuje. Bylo to tedy asi tím, že se to povedlo, že ho vnímám od malička, tak to člověk prostě tak pustil. (usmívá se)

Je to i odměna pro vás?

Samozřejmě to člověka potěší. Když pominu Jirku Matouška, který s námi byl předloni na přípravě v Jihlavě, tak je to takové moje první děcko já jim říkám děcka (směje se) které chytalo soutěžní zápas v extralize. Takže to asi taky pomohlo tomu, jak mě to dostalo. Jsem za něj strašně rád, znám jeho mámu i tátu. Byl jsem rád za všechny, že to takhle klaplo.

Pomohlo mu, že už dříve nasál extraligovou atmosféru jako dvojka na střídačce?

Určitě. Když jde člověk sedět na střídačku, zažije si aspoň rozcvičku. Když jste rozklepaní už na ní, musíte se naučit s tím nějak pracovat. Byl s námi na zápasech doma i venku, myslím, že mu to mohlo pomoct.

Kdyby mohl, betony a lapačku nesundá

Jak byste ho charakterizoval jako brankáře i člověka?

Chtěl bych zmínit hlavně to, že ho z branky skoro nejde sundat. On v létě chytá v Karviné inline a hokejbal, takže je to tak, že já ho v té práci spíš musím trochu krotit. Kdyby mohl, betony s lapačkou a vyrážečkou by ze sebe nesundal.

Je to ale asi lepší, než kdyby jen odtrénoval a šel domů.

To rozhodně! Je to daleko lepší, než kdybych ho měl do něčeho tlačit. Práce s tím člověkem je pak daleko příjemnější. Někdy je ale dobré trochu vypnout, vypadnout ze zimáku, nechat hlavu vyčistit, a pak se k tomu zase s chutí vrátit. Není dobré být pořád jen v tom hokejovém kolotoči. Ve věku, ve kterém ti kluci jsou, je to tak, že mají školu, hokej, pak jdou domů spát a prostoru na vypnutí moc není.

A ta brankářská stránka?

Je hodně pohyblivý má v sobě rychlost a mrštnost. Co mě překvapilo, je i hra holí. Neberu juniorku, tam už to beru jako povinnost, ale počínal si suverénně snad to slovo můžu použít i v těch dvou zápasech, což nás příjemně překvapilo. Klukům pomáhal, soupeřům zbytečně nenechával pásmo a rozehrával to.

Neuspěchat, rozumně dávkovat

Ukázal, že mezi dospělými dokáže obstát. Jaké plány s ním máte pro další sezonu?

Nedávno jsem četl výborný rozhovor s Josefem Kořenářem (brankář patřící San Jose, pozn. red.) a byl tam zmíněný ten detail, že nic s ním nechtějí uspěchat. Nechtějí, aby ta výkonnost byla dobrá jen třeba na ty dva zápasy, ale aby byla dlouhodobá. A z toho důvodu ho nechávají chytat na farmě. A s Vojtou to bude to stejné. Teď si k tomu čichl, ví, že je to rychlý a kvalitní hokej a že na sobě ještě musí pracovat. Nemá smysl ho někam na sílu tlačit, ale je potřeba mu to rozumně dávkovat. To je strašně důležité. Nesmí se to uspěchat, aby to neuškodilo jeho vývoji. Jestli si příští rok zachytá ještě juniorku, nebo se porve o šanci někde v první lize, tak pro nás to bude jenom dobře. Budeme rádi, když budeme mít připraveného gólmana pro nějaký další záskok.

Máte zkušenost s tím, že by se to u některého gólmana, jak sám říkáte, uspěchalo?

Nechci nikoho jmenovat. Není to kolegiální, navíc každý děláme chyby. Někdy to navíc ani nemusí být o nás o trenérech, ale jsou tam různé tlaky okolo, že to tak prostě bohužel někdy musí být. Obecně mě ale napadá příklad Petra Kváči z Třince. Prvně si vyzkoušel extraligu na Spartě, tam nevyhrál, úplně mu to nevyšlo. Pak měl ještě zápas v Litvínově. Možná to taky ještě bylo dřív, než by bylo třeba. A teď? Vyzrál do správného času a v Třinci podává velmi dobré výkony.

Jak to vypadá před pátečním utkáním proti Třinci? Půjde Vojtěch Mokrý znovu do akce?

Zatím je to otevřené, jednáme ze dne na den. Uvidíme, jak na tom kluci budou.