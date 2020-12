„Zase prohra. Mrzí to, myslím si, že Vary byly hratelné,“ uvedl Lukáš.

Hanáci v zápase otevřeli skóre, jenže na trefu Lukáše Kucsery z deváté minuty už nikdo nenavázal. „Je pravda, že Vary hrály dobře dozadu, tlačily se do brány, ale i tak si myslím, že jsme měli dost šancí. Hlavně ve druhé třetině za stavu 1:1. Kdybychom je proměnili, mohl se ten zápas vyvíjet jinak,“ ví olomoucký odchovanec, který si po svém návratu na Hanou kroutí mezi Kohouty třetí sezonu.

Dát tři góly, i klukům by se hrálo lépe

Na rozdíl od nedělního utkání v Českých Budějovicích mu tentokrát spoluhráči moc nepomohli. Myšleno gólově. „Je to samozřejmě těžší, máte pořád v hlavě, že nemůžete udělat chybu. Není tam moc velká uvolněnost, ale až do poslední chvíle věříte, že by se to mohlo povést,“ zmínil 27letý gólman.

„Když dáte tři góly, tak se i klukům lépe hraje. Ve druhé třetině jsme to mohli překlopit na naši stranu, ale bohužel se to nepovedlo,“ mrzelo ho. „Na jeden gól to nejde, takhle se to dál moc hrát nedá,“ rozhodil rameny.

Hlavně v první třetině se měl co otáčet. Minimálně třikrát zasáhl skvěle i ve chvíli, kdy už se zdálo, že nemá nárok puk zastavit.

„V první třetině měl hodně výborných zákroků, to bylo fajn,“ vysloužil si Lukáš chválu od kouče Zdeňka Motáka.

Prvnímu gólu ve své síti už ale nezabránil ani tygřím skokem. Zato trefa Tomáše Vondráčka, která se nakonec ukázala jako vítězná, se naopak na první pohled zdála být jako laciná. Lukáš toho ale ani v tento moment nemohl moc nadělat.

„Zaclonil mi tam náš útočník, viděl jsem to až na poslední chvíli. Ale rána to byla jako kráva, dobře to trefil,“ okomentoval druhou inkasovanou branku, kterou útočník Karlových Varů vstřelil ránou od mantinelu.

V poslední třetině se jeho spoluhráči už na moc nezmohli, Západočeši si vedení zkušeně pohlídali, a když už nebyl Lukáš v brance a Mora zkoušela power-play, přidali razítko v podobě třetího gólu.

„Dobře napadali, je to bruslařské mužstvo. Možná, že nás v určitých momentech ubruslili a nám pak ty síly chyběly,“ připustil Lukáš.

Kohouti tak i nadále v aktuálním ročníku čekají alespoň na dvě vítězství za sebou. Nepovedlo se jim to ani proti celku, proti němuž vyhráli pětkrát za sebou. V minulém ročníku Mora nedovolila Energii ani bod.

„Nějaká vlna – dvě tři vítězství za sebou – by nám určitě pomohla,“ uznal brankář, který má za sebou zkušenosti ze slovenské nejvyšší soutěže, mezinárodní EBEL nebo i KHL.

V zápasech často nebereme ani po bodu

Mora prohrála pojedenácté v sezoně, podeváté nezískala ani bod. V tabulce je momentálně jedenáctá. „Je sice pravda, že sezona je dlouhá, ale my ty body nesbíráme. Kdyby to bylo vždycky alespoň po bodíku nebo po dvou, bylo by to příjemnější, ale bohužel se nám to nedaří,“ řekl.

V probíhajícím ročníku zatím zasáhl do šesti duelů, ale statistiky moc pohledné nemá – necelých 88 % úspěšnosti zásahů, čtyři inkasované góly na utkání. Velký vliv na to mělo šest obdržených branek na Spartě. Je otázka, zda dostane příležitost zlepšit si statistiky i v pátek na ledě Komety Brno. Jak v neděli, tak v úterý totiž nebyl k dispozici Branislav Konrád, Lukášovi kryl záda mladík Vojtěch Mokry.

„Braňo je lehce zraněný, ale snad už by měl být k dispozici,“ informoval Moták.

Jasné však je, že za nepříznivými výsledky Olomouce v aktuální sezoně v první řadě nestojí maskovaní muži.