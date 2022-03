Vítkovice totiž v 35. minutě šly v přesilovce do vedení 2:0. Jak rychle se ale i ve vyřazovacích bojích může změnit momentum utkání, dokonale předvedli Kohouti v závěru prostředního dějství.

Nejprve z nenápadné akce udeřil Petr Kolouch. Deset vteřin před druhou sirénou pak Hanáci zamkli soupeře v jeho pásmu a David Krejčí, kterého jinak jako klíště osobně bránil Kanaďan Bitten, šikovně tečoval Škůrkovu střelu. Ve třetí třetině se tak začínalo od nuly.

„Vždycky, když dáte kontaktní gól, tak vás to nakopne. Vrátili jsme se do zápasu, byli jsme trpěliví a spadlo to tam,“ ohlížel se Petr Kolouch.

Budeme padat po držkách, slibuje Moták před startem předkola

Když v čase 58:39 poslal domácí do vedení Jan Hruška, s Morou to nevypadalo dobře. Jenže přišel oddechový čas, hra bez brankáře, vyhrané Knotkovo buly na Krejčího, jeho pas na Jiřího Ondruška a následná rána kapitána, která poslala páteční duel do prodloužení.

V tom byly nakonec šťastnější Vítkovice. David Krejčí ještě po trefě Lindberga chtěl po rozhodčích, aby podruhé zkoumali video, ti ale měli jasno. „Máte objednanou večeři?“ ptal se hvězdný útočník. Sudí ale posoudili obě situace správně. Olomouc tak musí dohánět manko.

„Od půlky zápasu jsme hráli dobře. I v prodloužení jsme hráli výborně, zatlačili jsme soupeře a nic mu nedovolili. Až na tu jednu šanci,“ mrzelo Zdeňka Motáka. „Je to ze strany Vítkovic fyzický hokej. Z naší strany to bude o proměňování šancí,“ tuší kouč před sobotní odvetou v Ostravě.

„Myslím, že jsme dostatečně silní na to, abychom se dokázali otřepat. Zítra se s elánem připravíme, v 17 hodin to vypukne,“ uzavřel Zdeněk Moták.

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 4:3p (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17. J. Hruška (L. Kovář, P. Koch), 35. Lindberg (R. Polák, R. Pedan), 59. J. Hruška (Lakatoš, L. Krenželok), 73. Lindberg – 38. P. Kolouch (Ondrušek, Burian), 40. David Krejčí (Škůrek), 60. Ondrušek (David Krejčí, J. Knotek). Rozhodčí: O. Hejduk, T. Micka – J. Brejcha, J. Ondráček. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 6005. Stav série: 1:0.

Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, R. Pedan, Gewiese, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Guman, Chlán, Fridrich – Bernovský. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí, Nahodil – Klimek, J. Knotek, Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Michal Kunc, Kusko, V. Tomeček – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.