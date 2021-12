Šumperk před sezonou jako jeden z prvních dal jasně najevo, že v aktuálním ročníku Chance ligy rozhodně nehodlá nic podcenit. Už v létě tasil jednu zajímavou posilu za druhou a finance směřoval za jasným cílem – udržet se při možném počtu pěti sestupujících celků v soutěži. Nějaké zavedení videa tak pochopitelně bylo až na druhé koleji.

„V internetovém průzkumu před sezonou jsem z finančních důvodů byl proti. Kalkulace ceny videosystému byla přes tři sta padesát tisíc. Po tom, co nás ale nedávno potkalo, bych se přikláněl k tomu video zavést. Zároveň si pořád uvědomuji, že finanční náročnost pro kluby bude enormní,“ zopakoval ředitel šumperského klubu.

Ředitel Chance ligy Pavel Setikovský již dříve pro Deník nastínil, že důvodem absence videa je fakt, že ne všechny kluby do drahého systému chtějí investovat. „Pokud by svaz řekl, že přispěje třeba částkou sto padesáti tisíc, tak se kluby budou rozhodovat úplně jinak. Ale mluvím za Šumperk,“ prohlásil Vladimír Velčovský.

V Šumperku by aktuálně situaci chtěli tedy řešit, ne však pouze výdaji z vlastní kapsy. „Já budu souhlasit pouze v případě, že tam bude nějaké spolufinancování. Klub, který spadne z extraligy, už to má. A možná i nějaký prvoligový,“ zmínil Velčovský fakt, že Český hokej by nemusel přispívat všem účastníkům soutěže.

Jenže právě zde je dle všeho zakopaný pes. „V průběhu koronaviru svaz pomáhal všude možně. Platil rozhodčí a tak dále. Aby financoval něco, co zůstane majetkem klubu, je dle mého nesmysl,“ řekl Deníku ředitel soutěže Setikovský. Zároveň ale nastínil, že o tématu se opět bude jednat.

Bezpečnostní kamery také prošly

Jedním z řešení by mohlo být direktivní nařízení ze strany svazu. Podobně to ve druhé nejvyšší soutěži Český hokej udělal i se zavedením bezpečnostního kamerového systému na zimních stadionech.

„Když bylo nařízeno zavedení kamerového systému, tak město Šumperk jako vlastník nemovitosti zainvestovalo. A rovněž to bylo přes tři sta tisíc. Stejným způsobem by to mohlo být u zavedení videokamery nad bránu,“ zamyslel se Vladimír Velčovský.

Financování zavedení videorozhodčího v Chance lize tak může být v konečném důsledku klidně trojstranné. „Možná by se dal sehnat i nějaký sponzor. Kamera by zůstala ve vlastnictví zimního stadionu, klub si to nikam do garáže neodnese. Může se to hodit i do budoucna, například u nás pro extraligu dorostu,“ dodal ředitel šumperského klubu.

Dočkáme se tedy ve druhé nejvyšší hokejové soutěži v Česku důstojného posuzování sporných situací kolem brankoviště? „Je to o direktivním vyžadování ze strany svazu. Buď všichni, anebo nikdo,“ uzavřel Vladimír Velčovský.

Trenér Šumperka Martin Janeček k zavedení videa:

Je to profesionální soutěž, kluby do toho vkládají slušné peníze a v těchto dvou případech nám absence videa uškodila a v podstatě ukradla body. Tyhle moderní věci jsou dnes úplně normální a věřím, že kdyby byla vůle, prostředky se na to najdou.