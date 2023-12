Málo gólů, málo šancí. Tak by se dal charakterizovat páteční boj olomouckých hokejistů na ledě Litvínova. Duel dvou celků ve zcela odlišném rozpoložení patřil ve formě hrající Moře, které výhru 2:1 v prodloužení vystřelil po skvělé individuální akci Jan Bambula.

Litvínov v domácím zápase s Olomoucí. | Video: Deník/Václav Veverka

Karel Plášek, Jakub Orsava i David Škůrek se v Litvínově vrátili do olomoucké sestavy. Kohoutům naopak chyběl kromě déle zraněných potrestaný Rok Macuh či Branislav Konrád. Skvělý záskok ovšem předvedl v bráně Jakub Sedláček.

Moře bude dvakrát chybět nejproduktivnější hráč. Prý napadl rozhodčího

Paradoxně už po minutě hry musel lovit ze sítě jediný puk. Liam Kirk doklepl kotouč do sítě po akci Maštalířského. Mora však ještě v první třetině odpověděla zásluhou výborného pasu Musila zpoza brány a přesného zakončení Jakuba Orsavy.

„Samozřejmě i po dlouhé cestě to byla taková studená sprcha,“ řekl olomoucký trenér Jan Tomajko k rychlé úvodní brance. „Měli jsme problémy s domácími hráči, rychle k nám přistupovali. Po nějakých deseti minutách jsme to vyrovnali,“ dodal.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

Jediný gól, který v dalším průběhu utkání padl, byl ten v úplném závěru první třetiny. Koblasa však do odkryté olomocké klece střílel pár desetinek sekundy po siréně, což potvrdilo i video.

Ani jeden z týmů se v základní hrací době nedokázal prosadit ani při přesilovkách, šlo se tedy do prodloužení, v němž si puk vzal Jan Bambula, dvakrát obkroužil litvínovskou branku a krásně zasunul za gólmana Zajíčka.

„Ve druhé třetině jsme se do toho dostali, vytvářeli jsme si příležitosti, které jsme neproměnili. Po šedesáti minutách to bylo 1:1. Bod navíc z Litvínova bereme, v této sezóně je to obzvláště obtížné,“ uvědomuje si Jan Tomajko.

Zatímco Litvínov padl popáté v řadě a propadá se tabulkou, Mora z posledních sedmi utkání šest vyhrála. V neděli bude chtít další triumf přidat proti Kladnu. Duel je na programu od 17 hodin.

Joshua Mácha bojuje za Zubry a studuje peďák. Zavzpomínal na začátky

HC Verva Litvínov – HC Olomouc 1:2p (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kirk (Maštalířský, Abdul) – 15. Orsava (P. Musil, Káňa), 61. Bambula (Ondrušek). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Frodl, Špůr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Střely na branku: 25:32. Diváci: 3 694.

Litvínov: Zajíček – Demel, Baránek, Baláž, Zile, Šalda, Czuczman, Kočí – Koblasa, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Urban, Gut, Kudrna – Havelka, Jícha, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Škůrek, Černý, Švrček, Ozols – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.