Vedla 2:0, ale je bez bodů. Mora proti Třinci ztratila dobře rozehraný duel

Uspět třikrát za sebou proti Třinci? To by bylo něco. Olomoučtí hokejisté to v zápase 43. kola na svém ledě měli rozehrané velmi dobře. Po gólech Lukáše Nahodila a Viléma Buriana vedli po 27 minutách 2:0. Oceláři pak ale ukázali, proč jsou na druhém místě tabulky. Utkání nakonec obrátili na svou stranu a z Hané odjeli s plným počtem bodů.

Olomoučtí hokejisté v rámci 43. kola Tipsport extraligy hostili Třinec. | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

„Podali jsme lepší výkon než v Pardubicích a do třetí třetiny jsme šli s vedením 2:1. Chtěli jsme ho udržet, ale bohužel se nám to nepovedlo,“ hodnotil utkání Jan Tomajko, jeden z trenérů Mory. Třinec měl jasnou střeleckou převahu Ačkoliv poměr střel na branku 38:18 pro Oceláře hovoří jasně, minimálně do poloviny utkání Kohouti hostujícímu celku stíhali. „Nemůžu říct, že bychom podali špatný výkon,“ uvedl Tomajko. Po první části Mora vedla, hned první vyloučení zápasu potrestal Lukáš Nahodil. Třinec ještě před pauzou mohl srovnat dlouhou přesilovku pět na tři ale nevyužil. A když se pak ve 27. minutě urval Vilém Burian a blafákem do bekhendu ukončil své 39 zápasů trvající čekání na gól, bylo to 2:0 pro Moru. Burian zlomil dlouhý půst. Konečně, jsem rád. Snad teď bude gólů víc, doufá Přečíst článek › Klíčový moment? Nahodilova šance Jen o chvíli později mohli jít domácí do trháku, Nahodil si tváří v tvář Štěpánkovi ale tak dobře jako Burian nepočínal. „Řekl bych, že kdyby to proměnil, tak jsme vyhráli. Byl to hodně důležitý moment, protože Třinec se minutu potom vrátil do zápasu,“ komentoval Tomajko. Třinec zásluhou nejlepšího střelce extraligy Stránského snížil a od té doby byli hosté jasnými pány ledu. Na startu třetí třetiny Oceláři zamknuli Hanáky na několik minut v jejich pásmu, z čehož rezultovaly branky bratrů Kovařčíkových – Michal tečí srovnal, Ondřej schovanou střelou obrátil vývoj ve skóre. „Byli jsme moc pasivní. Byla to škoda, během čtyř minut jsme ten zápas prohráli,“ povzdechl si nad úvodem třetí části Tomajko. Snahu o vyrovnání si pak Mora zkomplikovala vyloučeními, Třinec si už tři body pohlídal. „Průběh utkání byl velmi vyrovnaný a my si ohromně ceníme tří bodů z olomouckého stadionu, kde se nám v poslední době moc nedaří,“ těšilo třineckého kouče Václava Varaďu. Z Hané si jeho celek sice odvezl tři body, ale taky dva zraněné – ex-olomouckého zadáka Jana Jaroměřského a útočníka Daniela Kurovského. „Jaroměřský má zranění v dolní části těla, snad se brzy vrátí. Kurovský je hodně pobouchaný, ale zákrok na něj byl čistý,“ dodal. Rutar nastoupil, Káňa ne Zato Olomoucké těšilo, že do zápasu zasáhl Adam Rutar, oběť tvrdého ataku pardubického Andreje Kosticyna z úterního zápasu. „Je velké štěstí, že Adam je dobře stavěný, proto neměl až taková zranění. Kdyby to byl třeba někdo jiný z našeho týmu, nemuselo to tak dopadnout,“ uvedl Tomajko. Jan Káňa, který proti Dynamu taky nedohrál, nehrál. „Nebyl ještě v takovém stavu, aby mohl nastoupit,“ zmínil Tomajko. V neděli míří Olomouc na led Hradce Králové. HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) Branky a nahrávky: 10. Nahodil (Ostřížek), 27. Burian – 29. M. Stránský (Špaček, Martin Růžička), 45. M. Kovařčík (M. Adámek), 48. O. Kovařčík (M. Adámek, Špaček). Rozhodčí: Hejduk, Micka – Rampír, Špringl. Vyloučení: 6:2. Využití: 1:0. Bez diváků. Olomouc: Konrád – A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček – Ostřížek, J. Knotek, Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Olesz, Kolouch, Handl. Trenéři: Moták a Tomajko. Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – M. Kovařčík, Špaček, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Kofroň, Roman, Hrňa – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.