Vypadá to, že se závěrem základní části, nabírají Hanáci formu. Vyhráli poslední tři utkání, v Českých Budějovicích sebrali všechny tři body, doma proti Karlovým Varům a venku proti Kometě Brno uspěli v prodloužení.

„Vždycky když hrajete u tak dobrého týmu, jako je Brno, tak to zvedne sebevědomí a potěší to. Věděli jsme o jejich sérii, a proč bychom je nemohli zastavit zrovna my? Vyšlo to,“ těšilo útočníka Jana Káňu, který rozhodl prodloužení proti Brňanům podruhé za sebou.

„Proti Brnu hraju rád. Chtěl jsem se ukázat i Jožkovi Kováčikovi (nový asistent trenéra a bývalý brněnský obránce, pozn. red.),“ usmíval se Káňa, který je bod od toho, aby vyrovnal své osobní bodové maximum ze sezony 2015/16, kdy právě v dresu Brna zaznamenal 29 bodů.

Třeba se mu to povede už v pátek proti Vítkovicím. Z dosavadních třech utkání má Mora lepší vzájemnou bilanci, vyhrála první dva zápasy, nejprve doma 3:2, pak venku 1:2. Naposledy o gól ale slavily Vítkovice. Nicméně všechno nerváky až do úplného konce.

„V předchozích utkáních nepadlo moc gólů, bylo to vždy o gólmanech, o detailech, o přesilovkách. Takže my musíme ty nejmenší aspekty té mozaiky dát dohromady tak, aby se nám to podařilo a bylo to za ty tři body,“ říká před pátečním střetnutím s Olomoucí Miloš Holaň, trenér Vítkovic, který se právě na Hané vrací na střídačku svého týmu po prodělaném onemocnění covid-19.

Ostravané budou chtít bilanci srovnat. Ani jejich forma z posledních týdnů není vůbec špatná, spíš naopak – z předešlých sedmi zápasů vyšli poraženi jen jednou, jinak samé tříbodové výhry.

Specifický zápas to bude i pro Zbyňka Irgla, který si po odchodu od Kohoutů zahraje na ledě plecharény poprvé. Škoda, že na tribunách nebudou fanoušci, jistě by se dočkal příjemného, možná až dojemného přivítání.

Kvůli zranění v aktuálním ročníku nastoupil zatím jen do 18 zápasů, v nichž zaznamenal 8 bodů (4+4). Proti Olomouci hrál už v posledním vzájemném utkání hraném ve Vítkovicích.