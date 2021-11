O postup se totiž zasloužila také odchovankyně tamního hokeje Vendula Přibylová. Pětadvacetiletá hokejistka odehrála všechny tři kvalifikační duely a v jednom přidala branku. A co víc, hokej holky v Uničově táhne.

„Je teď trend, že chodí do hokeje více holek. Nevím, čím to je. Asi tady na to má vliv i ta Vendula, protože holky můžou vidět, že dostala stipendium v Americe a procestovala díky tomu svět. V Uničově je to takové specifické, přiznal trenér mládeže Ondřej Kavulič.

Snad děláme dobrou reklamu, každý potřebuje vzor, říká hokejistka Přibylová

Registrovaných holek má uničovský klub 14. “Další máme ve školičce, takže věřím, že příští rok jich bude ještě více,” doufá Kavulič.

„Je to tak, že začne chodit jedna ze třídy a už chce chodit druhá. Šel jsem kolem školy a zastavila mě holčička, že by chtěla také hrát hokej,” prozradil historku.

Sám tento zájem vítá, protože holky mohou nastupovat v mistrovských zápasech až s o dva roky mladšími kluky.

Puberta byla divoká, popisuje hokejistka Přibylová pobyt v chlapecké šatně

„Takže je možné, že v případě, že některý klub bude mít málo lidí, tak jej zachrání, protože můžou naskočit ve více kategoriích. Navíc v mladém věku mnohdy nepoznáte, jestli jde o kluka nebo holku, pokud nemá dlouhé vlasy,” naznačil, že rozdíl ve výkonnosti mnohdy není takový, jak by se mohlo na první pohled zdát.

A čím to podle něj je? „Holky dospívají dříve, ale problém nastává v době, kdy jdou kluci do puberty. To už začíná být ten hokej silovějši a rychlejší, v čemž mají navrch. V tom byla právě Vendula jiná, protože ona se jim dokázala vyrovnat i v dorostech a juniorech,” prozradil Kavulič.

Jede se na olympiádu! Hokejistkám pomohla gólem uničovská rodačka Přibylová

Ale rozdíly vidí ve více věcech, než je pouze otázka síly a rychlosti. „Nedá se to vůbec srovnávat. Navíc je podle mě těžké pracovat s ženským kolektivem a je potřeba dobře volit slova. Obdivuji jejich trenéry,” pokračoval.

Přesto momentálně nedá na ženský hokej dopustit. „Musel jsem přehodnotit vlastní názor. Vždycky jsem říkal, že hokej je sport jen pro chlapy. Už si to ale nemyslím. A to, co holky dokázaly, je obrovský úspěch,” chválil bývalý profesionální hokejista, jenž oblékal si zahrál nejvyšší soutěž za Vsetín a vyzkoušel si také slovenskou extraligu či hokej v Rumunsku.

Amatérské soutěže opět v ohrožení? Uničovu by hrozil průšvih a milionová ztráta