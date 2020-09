Nejprve si měli zahrát dva venkovní duely, 3. září proti Třinci, o týden později proti Vítkovicím. Krátce nato ale došlo ke změně – místo venkovního utkání s Oceláři další klání s Vítkovicemi, a to doma a o den dřív.

Přesto půjdou dnes Kohouti do boje po téměř dvou týdnech.

„Ty dva zápasy se možná trochu zdají, že je to málo, ale my se budeme snažit hodně trénovat, abychom se dostali do formy,“ sdělil už před týdnem pro klubový web Mory její trenér Zdeněk Moták.

Ze dvou přípravných duelů mají radost hlavně hráči.

„Určitě jsme za ty dva zápasy rádi. Je potřeba v přípravě ještě nějaké utkání sehrát, protože vždy až v nich se ukáže, jak na tom jsme,“ konstatuje bek Jiří Ondrušek.

ČERNÝ NEUSPĚL, BUDE HRÁT IRGL?

Je jisté, že v sestavě Hanáků nebude obránce Tomáš Černý, který bojoval v Olomouci o místo. Neúspěšně. Teď se zadák, který v minulém ročníku nastupoval právě za Vítkovice, si v rámci týdenní zkoušky pokusí vydobýt pozici v prvoligové Jihlavě.

V plecharéně by mohlo dojít i k jednomu velkému comebacku, a to v případě, že v dresu Vítkovic nastoupí Zbyněk Irgl, kterého si olomoučtí fanoušci v uplynulých třech letech zamilovali.

Vítkovice, které stejně jako Olomouc nepostoupily ze své skupiny letního Generali Česká Cupu, si mimo něj pro přípravu domluvily ještě dalších pět zápasů. V pátek přehrály nováčka Chance ligy Šumperk 4:2, včera však prohrály 2:5 Havířově.

Dnešní souboj, který bude pro Kohouty předposlední před startem nového extraligového ročníku, startuje v 17 hodin.