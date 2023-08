Skvělý vstup do přípravy má kromě olomoucké Mory i mladý útočník Jan Bambula. Po asistenci při prvním gólu ve Vítkovicích si nyní připsal i dvě branky proti brněnské Kometě, když nejprve otevřel skóre a poté ve druhé třetině přidal i poslední olomoucký gól na 6:1.

Jan Bambula (vlevo) při zápase s Kometou | Foto: Marie Nezbedová

„Jsem vážně rád, že mi to tam padlo. Jenom škoda, že to bylo v přípravě a ne v ostrém zápase," směje se 22letý útočník a hned nato dodal: „Těší mě, že jsme do přípravy vstoupili úspěšně a dali dvěma kvalitním celkům za dva zápasy deset gólů. Doufám, že si to přeneseme do dalších zápasů a pak i do začátku sezony."

Borec, který v minulé extraligové sezoně zaznamenal v základní části 24 kanadských bodů za deset branek a čtrnáct asistencí a v dalších osmi zápasech play-off dalších sedm bodů za dva góly a pět přihrávek, se v zápase proti Kometě trefil už po pěti minutách, jen chvíli po brilantně ubráněném oslabení.

„Věděl jsem, že buď vystřelím, anebo přihraji. To ale z důvodu dobrého postavení beka moc nepřicházelo v úvahu. A tak jsem zkusil tu první možnost. Jsem fakt rád, že to tam padlo, protože se díky tomu odstartoval ten náš brankostroj," popisuje.

Zdroj: Deník/David Kubatík

I přes dobrý výkon a poměrně hladký průběh celého utkání tady ale jedna komplikace byla. Na olomouckém zimním stadionu, kterému v naprosté většině případů jeho přídomek „zimní" opravdu pasuje, bylo v době zápasu vlivem venkovních tropických hoodnot velmi nezvyklé teplo, kdy teplota mohla atakovat i dvacet stupňů. „Z tohoto pohledu jsem se necítil moc dobře. Jsem zvyklý na to, že je tady zima. V takových vedrech se skutečně hrát hokej nedá," pokrčil rameny.

Příprava tak Hanákům zatím vychází parádně. Mnohem lépe než před tou předchozí, když z celkových sedmi odehraných zápasů dokázali vyhrát pouze ve třech. O to lepší pak byl ale vstup do extraligové sezony, kde kohouti dokázali triumfovat v sedmi z prvních deseti střetnutí. Nabízela se tedy otázka, zda nevládne v kabině obava, že by nyní nemohl přijít zvrat zase na druhou stranu.

„Ničeho takového se nebojím. Čím je lepší vstup, tím lépe se pak na něj navazuje. My se na této vlně budeme snažit udržet co nejdéle. V každé sezoně samozřejmě přijdou chvíle, kdy se delší dobu nedaří. Tak to ale má každý manšaft. Téměř vždy pak takovéto období vystřídají týdny či měsíce, kdy je to přesně naopak," říká.

Příští zápas pak čeká olomoucké hokejisty už tento pátek, kdy znovu ve své domovské hale přivítají jednoho z největších favoritů na vítězství Chance ligy a tradičního rivala ještě z nedávných extraligových dob, zlínské Berany.

Zápas pak bude pro fanoušky ozvláštněn Mora festem, v rámci kterého zahraje například kapela Argema a proběhne křest nového dresu i autogramiáda celého A-týmu.

„Sám jsem zvědav, jak to bude probíhat, nikdy jsem nic podobného nezažil. Doufám jenom, že přijde dost lidí a bude i dobrá atmosféra. Zápas se Zlínem bude navíc takové menší derby," uzavřel Jan Bambula.

Zdroj: Deník/David Kubatík