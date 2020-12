Podle nových pravidel platných pro třetí stupeň je povoleno sportovat ve vnitřních prostorech maximálně deseti osobám, navíc s rouškou. Výjimku mají profesionálové, kteří musejí být pravidelně testováni na covid. Profesionální soutěž se ovšem v Uničově nehraje, zimák tak dál zeje prázdnotou.

„Aktuální situace je tak stále stejná a neměnná. My jsme před měsícem a půl vypnuli strojovnu a led rozpustili. Pro nás se přechodem do třetího stupně nic nezměnilo. Sportovat v maximálním počtu deseti dětí se moc nedá, jelikož skupiny jsou nejméně patnácti až dvacetičlenné,“ hodnotí Jaroslav Petřík.

Předseda HC Uničov ví, že za momentální stavu se provoz ledové plochy nedá ufinancovat.

„Dostáváme od města dotaci v podobě příspěvku na provoz. Nikoliv sto procent. A pokud nebudeme schopni komerčně pronajímat prostory, tak nejsme schopni zaplatit ani bruslení dětí,“ vysvětluje.

Neutěšená situace se tedy do dalšího rozvolnění nezmění.

„Dokud nepovolí sportovat minimálně 25 osobám vevnitř,“ kalkuluje Petřík. Od tohoto počtu se totiž dají hrát amatérské zápasy.

„Soutěže v hobby hokeji nás živí. Večer a v noci pronajímáme led chlapům, kteří ještě nechtějí jít spát a chtějí si ještě trochu potrápit tělo. Pokud nebude povoleno alespoň 25 lidí, tak jsme mimo hru,“ smutní Petřík.

„Nemůžete pustit ani bruslení veřejnosti, což je další příjem pro pokladnu.“

Provozní náklady odpovídají deset tisícům korun denně. Na straně příjmů HC Uničov jsou dotace města kraje, svazu a právě zmiňované veřejné bruslení a pronájmy.

„Na zisk si ale nehrajeme. Jsme něco jako příspěvkovka a co vyděláme, to utratíme,“ říká Jaroslav Petřík.

KDY SE DOSTANEME DO „DVOJKY“?

Smutným faktem je, že uničovský zimní stadion musí být zavřený jako jediný v kraji. Klíčovou výhodou Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperku je profesionální soutěž.

„Ve všech ostatních hokejových klubech na území Olomouckého kraje se trénuje. Otázka jestli u dětských kategorií s rouškami a v maximálním počtu deseti, ale to mi nepřísluší hodnotit,“ poznamenal Petřík.

Před případným obcházením pravidel nejen ve světě sportu ale Petřík důrazně varuje.

„My nesportujeme, jsme vypnutí, a kdyby to tak učinili všichni, tak bychom se do dvojky možná posunuli dřív. Ale pokud lidé nedodržují pravidla, nejen ve sportu, ale obecně, a berou to jako doporučení, tak se nedivte. Když přijdete do supermarketu, tak tam nemáte rozestupy, nemáte jednoho člověka na patnáct metrů čtverečných. Máte to narvané až k prasknutí a nikomu to nevadí,“ kroutí hlavou.

„Sportovní hala má čtyři tisíce metrů čtverečných a v klidu i s rezervami by se do ní vlezlo sto dětí. A nikdo tam nesmí? To je výsměch. Podívejte se, kolik je dnes lidí na olomouckém náměstí. A odpovídá to rozlohou jednomu zimnímu stadionu,“ upozorňuje Petřík.

Výhledy zatím nejsou dobré.

„Pokud se díváte na televizi a posloucháte rádio, tak víte, že do Vánoc potřebný druhý stupeň nebude,“ dodává Jaroslav Petřík.

Zda se děti, áčko Orlů, či veřejnost do konce sezony ještě vůbec sklouznou na uničovském ledě, je tedy zatím ve hvězdách.