Přesto tahle trefa nemusí mít pro útočníka hokejistů PSG Berani Zlín Antonína Honejska po předpokládaných událostech v následujících dnech žádnou cenu.

„Myslím, že nám sezonu ukončí,“ tušil Honejsek po zápase, který se kvůli šířící se koronavirové epidemii odehrál bez diváků.

Do poslední chvíle se nevědělo, jestli se vůbec bude hrát. Jak se vám v nejistotě připravovalo na zápas?

Vůbec nijak. Připravovali jsme se jako vždycky. Dokonce jsme vyjížděli dřív, měli jsme tady delší poradu. Potřebovali jsme se ještě podívat na pondělní zápas a rozebrat jej.

Jaký další vývoj očekáváte?

Těžko říct. Osobně si myslím, že sezonu ukončí. Přišly nám zprávy, že v Německu i Rakousku již tak učinili. Samozřejmě my ale budeme pokračovat dál. Máme zítra (ve středu) trénink a další dva zápasy doma. Cíl máme od začátku jasný. Tím je čtvrtfinále. A uděláme pro něj všechno!

Série je vyrovnaná. Je nyní výhoda na vaší straně?

Výhoda se vynulovala tím, když se zrušila přítomnost fanoušků na zápasech. Teď to pro nikoho není výhoda. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Toto utkání bylo specifické, ale týmy jsou si podobné. Výhody se mažou.

Co jste zlepšili?

To je jednoduché. Všechno! Některé věci tam od nás nebyly. Byli jsme od první do šedesáté minuty lepší. Na střídačce jsme víc žili, udělali jsme si lepší atmosféru a morálku pro výkon. Naprosto zasloužené vítězství.

Vítězná střela vám sedla náramně. Souhlasíte?

Trochu jsme tam bojovali u naší modré čáry, nějak se to dostalo do středního pásma. Šlahy (Šlahař) zavezl puk do třetiny, houkl jsem na něj a dal mi to. Zavřel jsem oči a prostřelil gólmana. Měli jsme ale rozhodnout už dřív. Hlavně v přesilovkách. Někdy vám nevyjdou, ale vyjde to v plném počtu hráčů na ledě.

Nevyužitých dvojnásobných přesilovek litovat nemusíte. Ale proč vám nevyšly?

Dnes nám to vůbec nevadí. V konečném výsledku je rozhodující lepší pocit ze hry. Byli jsme lepší. Aspoň máme možnost se připravit na další zápasy. K tomu bych se už nevracel. Dnes jsme od prvního do posledního kluka fungovali, jak máme. Je to důležité vítězství. Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet v následujících dnech, jestli nám výhra k něčemu byla nebo nám ukončí sezonu.