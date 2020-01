Dvakrát jste dotáhli plzeňský náskok. Je ten bod zasloužený?

Remíza byla po tom průběhu, myslím, spravedlivá. Ve třetí třetině, v prodloužení a v nájezdech to bylo to tom, ke komu se obrátí štěstí. My jsme bohužel nájezdy nezvládli, soupeři je proměnili suverénně.

Jak těžké bylo dotahovat?

Nebylo to jednoduché, ale hraje se šedesát minut. Věděli jsme, že i když prohráváme, pořád máme dost času. Snažili jsme se to rvát na bránu, aby se to kdyžtak něco odrazilo. Měli jsme si přesilovky, ale bohužel jsme dali jen dvě branky.

Soupeře jste přestříleli 42:18. Z tohoto pohledu je porážky škoda, že?

Měli jsme tlak, ale víme, jak se nadřeme na góly. Za bod jsme rádi, celý zápas jsme šli za tím, abychom měli tři, ale takhle to dopadlo. Když hrajeme poctivě, tak můžeme hrát s každým a můžeme být i lepší. Ale musíme to potvrzovat góly.

Čím si vysvětlujete tak velký rozdíl v počtu střel na branku mezi oběma týmy?

Ofenzivnější týmy, mezi které patří Plzeň, jsou zranitelnější v obraně. Kdybychom jen bránili modrou čáru, tak by si svojí šikovností asi vytvořili šancí víc. My jsme je chtěli napadat, hrát aktivně a bekům jsme častokrát zavařili. Proto asi ten rozdíl.

Vaše branka na 2:2 padla po pěkné teči. Byl to přesně váš záměr?

Takhle to chci víckrát, ale dneska to vyšlo tak, že z toho byl gól (usmívá se). U těch tečí je to někdy hodně o štěstí, tentokrát jsem ho měl, takže jsem rád.

V sezoně jste nějakou dobu chyběl. Už jste se po svém návratu dostal do optimální pohody?

Těžko říct, snažím se hrát, jak to jde. Ale samozřejmě jsou momenty, kdy se zranění ještě ozve. Ještě nejsem stoprocentně tam, kde bych měl být. Ještě je spousta práce, ale na ledě se snažím odevzdat maximum. Doufám, že to bude lepší a lepší.

Druhá trefa sezony vás povzbudí?

Povzbuzením byl i ten první gól a potom nic (směje se). Budu se snažit pomáhat mančaftu a když to bude góly, tak budu jenom rád.

V útočných lajnách se celkem točíte. Je to nepříjemné?

Formace, kterým se daří, samozřejmě hrají spolu. Když to nějak nešlape, tak se tomu trenéři snaží dát impuls. Neřekl bych, že je to nějaká nevýhoda.

V tabulce je to kolem desátého místa pořádně našlapané. Bude to boj o play-off až do posledního kola?

Asi bude. Já se na tabulku dívám jednou za čas a teď se přiznám, že jsem se ani dlouho nedíval. Pro nás je důležité, abychom sbírali body a nemuseli se dívat doleva nebo doprava. To je pro nás cesta.