OBRAZEM: První krůčky na bruslích! Plecharénou prolétl Týden hokeje

/FOTO + VIDEO/ Náborová akce Týden hokeje i letos zavítala do olomoucké plecharény. Desítky dětí ve věku 4 – 8 let tak mnohdy vůbec poprvé v sobotu dopoledne nazuly brusle a mohly si vyzkoušet, jaké to je být hokejistou.