Tvrdá facka v odvetě. Mora dostala v O2 areně od Sparty sedm gólů

Oproti pátečnímu utkání to v neděli v O2 areně bylo jako den a noc. Do vlaku, který olomoučtí hokejisté zvolili pro pohodlnou cestu do hlavního města, si jakoby zapomněli přibalit bojovnost, zarputilost a aktivní bruslení. Tedy atributy, kterými o dva dny dříve na svém ledě zvučného soka přemohli a uťali šest zápasů dlouhou sérii proher. Místo toho Kohouti v Praze předvedli chaotický výkon. Výsledek 7:1 pro domácí mluví za vše.

Radost hokejistů pražské Sparty v duelu s Olomoucí | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová