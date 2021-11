Do první formace Olomouce se tak ke Káňovi zařadili Silvestr Kusko a Lukáš Kucsera, chyběl totiž také Vojtěch Tomeček.

Byl to tak jiný šternberský rodák, kdo se v neděli zapsal do střelecké listiny. Petr Vrána v 17. minutě otevřel skóre, Olomouc se ale lídra tabulky rozhodně nezalekla, přestože se poprvé musela vypořádat se ztrátou největší opory.

Ve druhé třetině pak přišla velká chvíle navrátilce do sestavy Lukáše Nahodila. Ten se ve svém devatenáctém utkání v sezoně poprvé střelecky prosadil. „Bylo to dlouhé čekání. Doufám, že teď se to nějak roztrhne a bude mi to tam padat. Naznačil jsem střelu, pak to stáhl. Chtěl jsem někam nahrát, ale vystřelil jsem a někudy to tam propadlo, ani nevím kudy,“ přiznal autor jediného olomouckého gólu.

A nutno říct, že Kohouti po srovnání výrazně ožili a byli lepším týmem. Bekhend Michala Kunce však skončil pouze na tyči, což se ukázalo jako klíčový moment utkání.

„Je to škoda, protože jsme to měli dobře rozehrané. I ve třetí třetině jsme tam měli nějaké šance. Nevyužili jsme je. Třinec je zkušený a výborný tým. Těžko se proti němu prosazuje,“ ohlížel se Lukáš Nahodil.

Rozhodla třetí třetina. V jejím úvodu se prosadil Andrej Nestrašil a dvougólové vedení pak Ocelářům dal Milan Doudera.

„Využili šance, nás to složilo. Nevím, třetí třetina nebyla jako první dvě, nebo hlavně ta druhá,“ mrzelo Nahodila.

Domácí v samotném závěru přidali dva góly a konečný stav 1:5 z pohledu Mory je tak pro svěřence trenérů Motáka s Tomajkem asi až příliš krutý.

Olomouc tak neúspěšně vyzkoušela, jaké to je nemít Davida Krejčího ve svých řadách.

„David je světová extratřída. Pro nás je to obrovská ztráta. Ale my musíme hrát i bez něj. Odjede třeba na olympiádu, musíme se s tím vypořádat,“ připomněl Lukáš Nahodil.

„Z výsledku jsme zklamání. Z předvedené hry ani tak ne, po minimálně čtyřicet minut jsme byli důstojným soupeřem,“ hodnotil trenér Mory Zdeněk Moták.

„Výsledek 5:1 je poměrně dost, ale šli jsme do risku na powerplay a bohužel se nám to nepodařilo. Nutno ale respektovat sílu domácích, která je obrovská ve všech směrech,“ dodal kouč.

HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 17. Vrána (Adámek), 42. Nestrašil (Zahradníček, O. Kovařčík), 48. Doudera (Růžička), 59. Nestrašil (O. Kovařčík), 60. M. Kovařčík (Szturc) - 27. Nahodil (Knotek, Káňa). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Třinec: Kacetl (Mazanec) - Doudera, Marinčin, Musil, Kundrátek, Zahradníček, Adámek - Daňo, Vrána, Růžička - Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Hrehorčák, Marcinko, Roman - Šedivý, Szturc, Hrňa – Dravecký. Trenér: Varaďa.

Olomouc: Lukáš (Špunar) - Ondrušek, Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Švrček - Káňa, Kusko, Kuczera - Klimek, Knotek, Bambula - Olesz, Kolouch, Navrátil - Stapáč, Nahodil, Kunc. Trenéři: Moták, Tomajko.