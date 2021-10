Když sparťan Zikmund v 55. minutě po nedorozumění mezi brankářem Janem Lukášem a Alexem Rašnerem zvýšil už na 3:0 pro Spartu, několik fanoušků Mory už se klidilo z tribun. Byla to chyba. Ti, kteří zůstali, udělali setsakramentsky dobře. Kohouti totiž vstali z mrtvých a během tří minut dokázali ztracený zápas vyrovnat a nakonec získat i bod navíc v nájezdech.

„Ukradené vítězství,“ usmíval se po skvělé výsledkové otočce David Krejčí, muž zápasu z olomoucké strany.

„Bylo důležité hráče pořád povzbuzovat, chtěli jsme se dostat na kontaktní gól. Neustále jsme si věřili, chtěli jsme s tím něco udělat,“ těšilo Zdeňka Motáka.

Obrat řídil Krejčí

Velkolepý obrat odšpuntoval jen minutu po sparťanské třetí trefě kapitán Jiří Ondrušek, pak už vše v opakované hře bez brankáře režíroval David Krejčí. Nejprve parádní křižnou přihrávkou vybídl ke skórování Jana Káňu, v čase 58:39 pak od modré vyrovnal.

„Dát dva góly ve hře šest na pět, to není časté. Dva body dnes mají cenu tří,“ říkal Krejčí, před kterým (už zase) smekl i trenér Moták.

„Je to rozdílový hráč, který nás tlačí dopředu,“ pochvaloval si Moták. „Kluci dobře clonili. Udělali práci, za kterou nejsou body, ale je cenná. Gólman neviděl. Já jsem se to snažil jenom trefit nahoru,“ popisoval svůj gól Krejčí, který po vyrovnání pumpoval narvanou plecharénu.

Sám pak po strhujícím prodloužení, v němž Hanáci ubránili i přesilovku soupeře, rozjel nájezdovou loterii úspěšným pokusem. Věřil si i navzdory tomu, že ve čtvrtek v Mladé Boleslavi nedal. „Ale ani tam jsem to neudělal špatně, jen jsem trefil břevno,“ připomněl. Nakonec na něj navázali Nahodil s Káňou, a protože Lukáš pustil jen pokus Horáka, mohl znít olomouckou halou „orchestrion“. „Neskutečná atmosféra,“ rozplýval se Krejčí, který už je na 15 kanadských bodech.

Přitom dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo v plecharéně juchat. „Drahnou dobu zápasu jsme byli horším týmem, špatně jsme bruslili, prohrávali jsme souboje,“ byl si vědom Moták. „V uvozovkách jsem spokojený, ale hra z naší strany se mi moc nelíbila,“ dodal.

Další kolaps Sparty

To jeho bývalý kolega Josef Jandač, kouč Sparty, hledal slova ještě o poznání hůře. „Takhle hazardovat s výsledkem, to není normální. Ještě jsem to nezažil,“ kroutil hlavou.

Jeho tým totiž něco podobného nezažil v posledních dnech poprvé. Podobně si Pražané nechali utéct i zápasy s Kladnem, Plzní a Pardubicemi. „Je to jako přes kopírák, jasně vyhrané utkání jsme zase ztratili, je to už počtvrté v řadě,“ hodnotil Jandač další porážku. „Pořád si k tomu něco říkáme, ale asi je to pořád málo,“ hodnotil nechápavě.

Sparta měla dlouho hru pod kontrolou. Zaslouženě vedla od 32. minuty, pak na to dalšími dvěma trefami ve třetí části navázala. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se Mora mohla zmátořit.

„Řekli jsme si, že se chceme dostat hlavně na kontakt. Když je to o dva góly, hned se to dohání lépe. Díky Jirkovi (Ondruškovi) se to povedlo. Navíc jsme věděli, že Sparty poslední zápasy takhle v závěru ztratila,“ pravil Krejčí.

Místo hořké porážky, po které by olomoučtí trenéři možná přemýšleli o dalším zamíchání sestavou, je z toho čtvrtá výhra za posledních pět duelů a sedmé místo v tabulce. Navíc se dvěma zápasy k dobru oproti většině dalších týmů.

„I když to nebylo úplně podle našeho gusta, chlapcům se sluší poděkovat. V závěru byli jako buldoci a byli za to odměněni,“ uzavřel Moták.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 4:3 sn. (0:0, 0:1, 3:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 56. Ondrušek (Kucsera), 58. J. Káňa (David Krejčí, Ondrušek), 59. David Krejčí (J. Káňa, Olesz), rozh. náj. Nahodil – 32. Tomáš Dvořák (Z. Doležal, Prymula), 43. R. Horák (M. Řepík, D. Kaše), 55. Zikmund. Rozhodčí: Kika, Stano – Hynek, Axman. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 5 168.

Olomouc: Lukáš – Škůrek, Ondrušek, T. Černý, Rašner, Dujsík, Řezníček – Kucsera, David Krejčí, J. Káňa – Klimek, J. Knotek, Ostřížek – Burian, Nahodil, Kunc – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Navrátil. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Neužil (od 3. nájezdu Cichoň) – Moravčík, Mikliš, A. Polášek, T. Pavelka, Jurčina, Tomáš Dvořák, M. Jandus – M. Řepík, R. Horák, D. Kaše – Z. Doležal, F. Chlapík, Prymula – J. Konečný, Zikmund, Buchtele – Hašek, T. Jandus. Trenéři: Jandač a Hamara.