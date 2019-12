Kohouti navázali na vyvedené domácí utkání proti Litvínovu a stejně jako v sobotní dohrávce Pardubice, tak i oni o den později překvapili lídra soutěže. Sparta doma padla poprvé po čtyřech duelech.

„Jeli jsme sem s tím, že chceme udělat tři body. Věděli jsme, že domácí mají zápas v nohách. Dneska to byl přesně hokej, kterým se chceme prezentovat a zaslouženě jsme vyhráli,“ těšilo Petra Koloucha, který si stejně jako proti Litvínovu připsal rozhodující trefu.

„Vyrovnané utkání, byli jsme velice bojovní, důrazní, silní. Zaslouženě jsme zvítězili, jsme za to šťastní, tohle je naše Mora,“ lebedil si trenér Zdeněk Moták.

V O2 areně to Kohoutům prostě sedí. Vyhráli tam už počtvrté za sebou.

„Máme v hlavách, že tu často vyhráváme,“ prozradil Kolouch.

Kohouti začali v hlavním městě nebojácně, pomohli jim k tomu i jejich fanoušci, kteří zaplnili celý sektor za jednou z branek. Po přesné dorážce Rostislava Olesze v osmé minutě vedli 1:0.

Dvě přesilovky sparťanů Mora ustála, tu třetí už ne. Brankář Jan Lukáš neviděl dělovku Jana Košťálka, která mu propadla do sítě.

STRAPÁČŮV LOKET SPARTA NEZTRESTALA

Druhá část sice branky nenabídla, ovšem došlo v ní k jednomu zásadnímu momentu. Petr Strapáč ve 30. minutě zbytečně atakoval loktem domácího alternujícího kapitána Lukáše Pecha. Verdikt sudích? Pět minut plus do konce utkání!

„Celkem smutná událost. Typologicky je takový, že hraje tvrdě. Chtěl jít do souboje, bohužel tam byl Pech, kdyby tam třeba Jurčina, tak to dostane na prsa,“ komentoval Moták Strapáčův faul.

„Díval jsem se na to v druhé přestávce a opravdu tam byl loket. Po zásluze potrestaný faul,“ uznal a jedním dechem dodal: „V žádném případě to nebylo schválně. Znám ho spoustu let, vím, jaký je hráč a člověk.“

To oběť Strapáčova ataku – Lukáš Pech – byl zcela jiného názoru.

„Věděl moc dobře, co dělá. Otočil se, ještě mě viděl, ten úder byl úplně zbytečný,“ sdělil svůj pohled.

Jenže Sparta stejně jako v sobotu proti posledním Pardubicím pětiminutovou přesilovku nevyužila. A zase za to pykala.

KOLOUCHOVA ŠŤASTNÁ TEČ ROZHODLA

Množství šancí dokázali oba brankáři polapit, ujala se až nenápadná střela Jiřího Ondruška, která se otřela nejdřív o jednu z domácích bruslí, a poté o tu Petra Koloucha. Ten pak radostně pumpoval rukama směrem k hojnému ostrůvku olomouckých příznivců.

Mora svůj náskok od 49. minuty zdatně držela. Mohla přidat i gól do odkryté klece. Kolouch mohl naplnit stejný scénář jako v pátek – být autorem rozhodujícího gólu a razítka jistoty.

„Trochu se mi to postavilo a šlo to do břevna,“ popisoval Kolouch.

Mrzet ho to nemuselo, Mora hubené vedení i tak udržela. Velkou zásluhu na tom měl brankář Jan Lukáš, který dostal důvěru pošesté za sebou. Kryl 25 střel Sparty a po utkání byl vyhlášen nejlepším hráčem Olomouce.

„Předvádí famózní výkony a díky tomu máme šanci vyhrávat i na dva na tři góly,“ chválil Kolouch momentální jedničku Hanáků.

„Bohužel střílíme málo branek, takže jich moc nemůžeme dostávat. Poslední dva tři zápasy, když si vybavím, jeden gól dáme normální, jeden nohou a jeden do prázdné. Ty výsledky jsou ubojované, ale zaplaťpánbůh za ně,“ klepal na dřevo starší z trenérského dua.

Nyní si Kohouti užijí desetidenní volno. Ještě před Vánocemi pak nastoupí proti Vítkovicím, Mladé Boleslavi a Zlínu.

HC Sparta Praha – HC Olomouc 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Košťálek (Kalina, Tomášek) – 8. Olesz (Ondrušek), 49. Kolouch (Ondrušek). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:5, navíc Strapáč (Olomouc) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 8 850.

Sparta: Machovský – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Piskáček – Smejkal, Tomášek, Rousek – Michnáč, Pech, Forman – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Strapáč, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.