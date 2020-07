„Těch zranění bylo strašně hodně, proto jste ji skoro až radikálně změnili,“ prozradil v rozhovoru pro Deník Zdeněk Moták, starší z dvojice olomouckých lodivodů.

Pane Motáku, máte za sebou už několik týdnů suché přípravy. Co bude následovat nyní?

My už vlastně končíme, máme za sebou poslední týden společné přípravy. Potom budou mít kluci dva týdny individuální přípravy a jeden týden úplného volna s tím, že bychom chtěli jít 20. července na led.

Jste se suchou přípravou spokojený?

Spokojený jsem, i když musím říct, že tu přípravu máme letos postavenou úplně jinak, na jiných základech a myslím, že to bude fajn, že to bude přínosné.

Můžete to přiblížit?

Je to udělané hlavně k potřebám a zdraví hráčů, protože jsme v sezoně měli spoustu zraněných, a toho bychom se chtěli vyvarovat. Zranění, jako jsou zlomená noha, nebo natažené vazy, to ovlivnit nemůžete, ale svalové věci ovlivnit můžete. V tomto směru se z mého hlediska velice dobře ukázal Kuba Jarolím, který je náš fyzioterapeut a o těchto věcech ví opravdu hodně. Dá se říct, že tu přípravu dělal Honza (Tomajko, pozn. red.) s Kubou Jarolímem. Myslím si, že i hráči jsou spokojení a doufám, že potom budeme spokojení i v měsících, které přijdou před tím předzávodním období, což je srpen, a poté hlavně v extralize. Chceme, aby zdraví hráčů bylo na prvním místě. Když budeme všichni zdraví, budeme silní. Když nás bude deset chybět a nebudeme mít pomalu koho postavit, tak to bude těžké.

Aktuálně jsou všichni v pořádku?

Právě dneska (v pondělí 22. června pozn. red.) jsem všechny obcházel a ptal se, jak jsou na tom. Zvlášť u kluků, kteří měli nějaké omezení. Ptali jsme se jich, jak to vypadá, jestli budou mít ještě nějaké omezení na ledě, co si o tom myslí… Doufám, a klepu na dřevo, že to všechno bude v pořádku.

Tradičně jste využívali možnosti zimního stadionu a blízkého okolí?

Ano, ale bohužel oproti minulým létům nám moc nevyšlo počasí. Bylo škaredě. Využívali jsme prostory zimáku, posilovnu, umělou trávu, dvakrát jsme vyjeli i do Samotišek. Myslím, že podmínky, které jsme měli, byly dostačující. Měli jsme to nastavené tak, že jsme trénovali v malých skupinkách. Samozřejmě do toho zasáhl koronavirus, ale my jsme tak chtěli trénovat od začátku.

Takže nakonec vás vládní opatření tolik nesužovala?

Trénovali jsme po osmi, je nás tu pětadvacet, někteří dostali individuální činnost. Tím, že jsme trénovali v takových malých skupinách, tak nás to nějak extrémně nezasáhlo. Pokračovali jsme v tom až doteď. Do toho jsme pak zařadili i spoustu kompenzačních cvičení, o čemž by ale víc dokázal pohovořit Kuba Jarolím.

Kromě Lukáše Kucsery jste přivítali i trojici mladíků Tomáš Gřeš, Jan Bambula a Jakub Navrátil. Jak se v suché přípravě jevili?

Myslím, že všichni udělali velký pokrok. A nejen oni, ale i ti starší hráči viděli, že je potřeba vědět, jak ovládat svoje tělo. Podle mě to všichni zvládli. Mladí i ti staří, kteří už přece jenom mají nějakou zkušenost. Každopádně na všech, a na těch mladých zvlášť, je vidět velký progres.

Nová sezona bude nesestupová. Může posloužit k tomu, aby se zabudovalo právě víc mladíků?

Může to tak být, nicméně mládí není za každou cenu přednost. Je ale jasné, že na to, aby ukázali svoji kvalitu, potřebují hrát. V těch nejtěžších zápasech, proti výborným soupeřům. Je to určitá cesta, kdy by ti mladí mohli a měli dostávat více šancí.

Jaký plán s nimi máte vy?

Jak už jsem říkal, předzávodní období na ledě nám začíná 20. července a čeká nás řada zápasů. Je tam Generali Česká Cup, k tomu tam máme další přípravná utkání a můžu říct, že mladí dostanou spoustu šancí, aby ukázali, že s nimi můžeme počítat i nadále. Doufám, že se předvedou, že se ukážou a že nám, jak se říká, zamotají hlavu. To by bylo fajn. Všichni mají startovní čáru více méně stejnou. Samozřejmě už známe Adama Rutara nebo Matúše Hlaváče, jiné jsme viděli jen v některých úsecích zápasů, kdy jsme se na ně jezdili dívat. Skautovali jsme je, a proto je sem nakonec i vzali. Budou mít možnost ukázat, že na extraligu mají. A není to žádné klišé, šanci prostě dostanou, to je jisté. My se nebojíme dávat šanci mladých hráčům… To je jeden z nich (ukazuje na opodál stojícího Tobiáše Handla, pozn. red.).

Jaké další zápasy kromě letního poháru vás v přípravě čekají?

Máme tam ještě Třinec a Vítkovice. V srpnu pak máme jeden volný týden s tím, že bychom tam chtěli zpracovat všechny zkušenosti, které v těch zápasech nabereme. Navíc se může stát, že v poháru postoupíme a budeme hrát zápasů víc. Primárně ale v tom volném týdnu chceme využít zkušenosti a poznatky k analýze a k tomu, abychom více trénovali.

Nová úderná lajna

I kvůli koronavirové krizi zůstává stále dost hráčů volných. Počítáte s tím, že si někoho přizvete třeba na zkoušku?

Když přijde nějaké zajímavé jméno, můžeme nějaký try-out využít. Toho se nebojíme. Samozřejmě diskutujeme o různých jménech, chtěli bychom se zaměřit hlavně na mladé hráče. Nebráníme se tomu, klidně se může stát.

Jisté je, že se budete muset vypořádat se ztrátou Zbyňka Irgla a Pavla Musila. Náhrada za ně by měla přijít spíš zevnitř týmu?

Určitě, v tom máte pravdu, asi by to měla být vnitřní náhrada. Každopádně odešlo 63 kanadských bodů, to je celkem dost. Nicméně si myslím, že se nemusíme bát. Ti, co přišli, ale i ti, kteří v minulé sezoně neměli tolik kanadských bodů, se je pokusí nahradit.

Ani odchod obránce Jana Jaroměřského není zanedbatelný, že?

Je to pro nás defenzivní ztráta, protože ať se to vezme, jak chce, v defenzivně byl pro nás velice užitečný.

Odchodem Musila se rozpadl úderný první útok. Počítáte s tím, že Lukáše Nahodila a Klimka necháte pospolu a k nim budete hledat někoho třetího?

Určitě. Myslím, že vytvoření této trojice se nám docela podařilo. Chtěli bychom, aby ta dvojka Klimek – Nahodil zůstala pohromadě, k nim budeme hledat někoho třetího. Ať to bude někdo z nově příchozích, nebo z hráčů, co už tu byli. Myslím, že potenciál v tom je, a když se nám to třeba nepodaří nahradit na sto procent, tak se tomu aspoň přiblížíme. Doufám, že to opět bude taková bodování, úderná lajna.

Jména na zkoušku? Neřeknu

Už máte v hlavě jména, která byste k nim chtěli vyzkoušet?

Určitě, určitě…

Řeknete?

Neřeknu (usmívá se). Samozřejmě tam potřebujete dostat někoho typologicky podobného. Oni si vyhověli – rychlostně, technicky, takticky. Jména v hlavě máme od té doby, co Muska odešel. Možností je více a od toho budou zápasy v přípravě, budeme tam ty kluky zkoušet. Věříme, že se nám to povede, ale ani vytvoření této lajny nebylo hned. Máme dvojice, trojice, ale může být nějaký výpadek formy a bude muset přijít změna. Uvidíme, co bude.

Všichni věří, že až se v září rozjede nový ročník, bude to i s fanoušky na tribunách. Ti vaši zatím založili transparentní účet na podporu klubu. Co jste tomu říkal?

Myslím, že je to pro nás skvělá zpráva. Fanoušci za námi vždycky stáli, to je důležité. Poslední utkání se Zlínem, zavřený stadion a oni stáli před branami, fandili, povzbuzovali. To bylo výborné. Je pro nás skvělé vědět, že fanoušci jsou s námi i v této nelehké situaci a můžeme se na ně spolehnout. Věříme jim a já doufám, že oni budou věřit nám. Uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní.

ZÁPASOVÝ PROGRAM HC OLOMOUC

Generali Česká Cup

Út 4. 8. Olomouc – Hr. Králové

Čt 6. 8. Pardubice – Olomouc

Út 11. 8. Brno – Olomouc

Čt 13. 8. Olomouc – Brno

Út 18. 8. Hr. Králové – Olomouc

Čt 20. 8. Olomouc – Pardubice

Týmy, které budou po konci základní skupiny na prvním a druhém místě, postoupí do play-off. Přes čtvrtfinále, semifinále a finále se každý ze 16 účastníků (14 týmů z Tipsport extraligy + Přerov a Kladno z Chance ligy) může dočkat triumfu v podobě vítězství a tučné finanční odměny v hodnotě jednoho milionu korun. Poražený finalista vyinkasuje odměnu 500 tisíc korun.

TAKÉ ZÁPASY S TŘINCEM A VÍTKOVICEMI

Kromě zápasů Generali Česká Cupu odehrají Hanáci ještě zápasy s Třincem a Vítkovicemi, termíny ale olomoucký klub ještě nezveřejnil.