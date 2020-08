Plány na opětovné hraní za klub, který jej vychoval, ale vzaly nakonec za své. Jak se asi dá tušit, na vině bylo vachrlaté zdraví 33letého hokejisty.

„Zdravotní problémy se se mnou vlekly už delší dobu. Snažil jsem se na tuhle sezonu dobře připravit, ale jakmile jsme vyjeli na led, tak se mi všechno vrátilo. Takže jsme se dohodli na tom, že skončím a nebudu zabírat místo v kabině někomu, kdo může odehrát celou sezonu,“ zmínil Laš důvody svého rozhodnutí na webových stránkách Horácké Slavie.

„Lepší skončit teď, než někdy na podzim, když by to už zasahovalo do nějaké koncepce týmu,“ projevil nesobeckost muž, který má vystudovanou i vysokou školu s ekonomickým zaměřením. Využije toho? „Co budu dělat dál, to momentálně ještě nevím, spíš si zkusím něco mimo hokej, ale uvidíme,“ uvedl.

Rána je to nejen pro samotného Laše, ale samozřejmě také pro celý tým Třebíče. Vždyť za 17 zápasů v jejím dresu během uplynulého ročníku stihl nastřádat parádních 16 bodů.

Bodový přísun, ale také vůdcovské schopnosti od borce, který má za sebou 415 utkání v české nejvyšší soutěži, si v Horácké Slavii slibovali i pro nadcházejí sezonu.

„Pro nás je to samozřejmě velká ztráta, ale Markovo rozhodnutí plně respektujeme,“ říká pro web Třebíče její trenér a sportovní manažer Roman Mejzlík.

„Už během června jsme se bavili, že tahle další sezona by byla jeho poslední, že se na ni pokusí připravit co nejlépe. Letní přípravu absolvoval, nicméně přišel za námi po prvních trénincích na ledě, že už není schopný zvládat plnou zátěž, kvůli čemuž by nemohl podávat výkony, které by sám od sebe očekával. Je to zodpovědný hráč,“ doplnil Mejzlík.

Pokusí se vzniklou díru po zkušeném forvardovi zaplnit?

„Hráčskou náhradu budeme hledat, ale vzhledem na situaci s covidem nechceme nic uspěchat,“ řekl.

Laš si udělal jméno hlavně v Olomouci, kde působil od první extraligové sezony 2014/15 po návratu hanáckého celku mezi tuzemskou elitu. Nejvíc se mu povedl ročník 2017/18, kdy nasbíral v základní části 28 bodů (12+15).

Střelecké maximum si vytvořil ale už o dva roky dříve, kdy dal dokonce 17 branek. Fanoušci Kohoutů vzpomínají zejména na jeho spolupráci v prvním útoku s Janem Knotkem a Dávidem Bucem.

Svou pozici na Hané sice postupně ztratil, dokázal se ale proměnit v poctivého dříče třetí případně čtvrté lajny. Kromě působení v Třebíči a Olomouci si zahrál také za Plzeň, Beroun, Ústí nad Labem a Litvínov.