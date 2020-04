20. kolo, 22. listopadu

Branky a nahrávky: 23. Irgl, 31. Kolouch (Irgl, Strapáč), 59. Nahodil (V. Tomeček).

Doma se strašně trápili, na svém ledě za sebou táhli sedm proher v řadě. Venku to ale olomouckým hokejistům v listopadu docela šlo. Po výhrách nad Karlovými Vary a Pardubicemi uspěli i v Plzni. Gólman Lukáš předvedl bezchybný výkon, kryl všech 29 střel domácích. Nepřišel si na něj ani uragán Gulaš. Pohotový Irglův bekhend z 23. minuty se do statistik zapsal jako vítězná trefa, důležitý byl i Kolouchům gól na 2:0, tečku do prázdné klece si vychutnal Nahodil. Olomouc se stala teprve druhým týmem v sezoně, který v Plzni sebral všechny body. Sama poprvé v sezoně neinkasovala.

HC Olomouc – HC Sparta Praha 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

39. kolo, 24. ledna

Branky a nahrávky: 2. J. Káňa, 6. Olesz (J. Knotek), 19. Klimek (Nahodil, P. Musil), 56. Jaroměřský (Strapáč) – 49. Říčka (Kudrna).

Před zápasem nahecoval Kohouty slavný český zápasník MMA a olomoucký rodák Karlos Vémola. Zatímco on ještě dělal rozhovor v útrobách plecharény, Mora začala plnit jeho přání – „Sparťanům nenechat ani bod.“ Ve druhé minutě pokořil Machovského z mezikruží Káňa, o čtyři minuty později se činili jeho parťáci z útoku – výměnu puku s Knotkem zakončil Olesz. Neméně pohlednou akci pak vystřihl první útok na konci s Klimkem. Sparta poprvé překonala Konráda až ve 49. minutě, poslední slovo ale měla Olomouc, která zaznamenala třetí výhru za sebou.

HC Olomouc – Rytíři Kladno 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

45. kolo, 14. února

Branky a nahrávky: 7. Ostřížek (Jaroměřský, J. Knotek), 12. Irgl (Burian, Valenta), 26. Jaroměřský (Vyrůbalík), 52. Burian (J. Káňa, Ondrušek).

Zatímco 17. listopadu se Kohoutům proti Jágrovi a spol. doma nezadařilo, na Valentýna to bylo úplně o něčem jiném. Hanáci byli od samého začátku utkání lepší a nakonec Kladnu dali čtyři polibky smrti, které je zavedly k osmé porážce za sebou. Když už se Rytíři k něčemu dostali, byl na místě Branislav Konrád. K první a nakonec jediné nule sezony mu stačilo 17 zákroků. Po utkání se tleskalo Zbyňku Irglovi, který přispěl ke složení Kladna jedním gólem, ale hlavně – zůstal v Olomouci. „Něco takového jsem v kariéře ještě nezažil,“ říkal dojatě poté, co si užíval lavinu ovací. Zápas předtím se totiž s olomouckým publikem loučil, myslel si, že zamíří do Vítkovic. To ale nakonec padlo.

HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

47. kolo, 21. února

Branky a nahrávky: 4. P. Musil (Škůrek), 12. Klimek (Nahodil, P. Musil) – 3. Rychlovský (Šír).

Na marodce Branislav Konrád i Jan Lukáš. Možnost vzít na výpůjčku někoho z Chance ligy? To už bylo pasé. Trenéři tak ukázali na osmnáctiletého junáka Vojtěcha Mokrého. Debut mezi dospělými, v extralize, proti lídrovi tabulky. Panejo! Zelenáč v brance Mory se ale nijak nerozklepal. Dokonce ani poté, co inkasoval z první střely. Potom už klec zamknul a klíče zahodil. Spoluhráči se následně postarali o otočku, na svědomí to měl produktivní první útok. Mokrý si připsal 22 zákroků, a když pak děkoval fanouškům, kteří ho vyvolávali, trenér brankářů Jan Littner se na střídačce neubránil slzám.

HC Olomouc – PSG Berani Zlín 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

1. Zápas předkola, 9. března

Branky a nahrávky: 4. Skladaný (Kolouch, Škůrek), 9. Olesz (J. Knotek, Ostřížek), 35. Burian (P. Musil, Nahodil), 55. J. Knotek (P. Musil, Škůrek), 58. Nahodil (Klimek, Dujsík) – 9. Žižka.

Trochu nadneseně se dá říct, že olomoučtí hokejisté skončili v tom nejlepším. Šlo o první zápas předkola proti Zlínu, zároveň poslední duel sezony před diváky. Den poté už to bylo celé zvláštní. Před prázdnými tribunami sice padla, ale spíš než prohra se Kohoutům dostávala na jazyk pachuť z atmosféry nehodné utkání play-off. První zápas si ale Hanáci neskutečně užívali. Jakoby se snad mezi sebou předháněli v tom, která lajna vykoumá hezčí gól. Beranům nechali čichnout jen chvíli, po většinu času měli zápas ve své režii. Tohle byl výkon, kterého chtěli trenéři Moták a Tomajko dosáhnout. Velká škoda, že se Olomoučtí na pohodové vlně nemohli sklouznout déle.