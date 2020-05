„S tím se musíme smířit, protože nejsme klub, který může udržet hráče a závodit ekonomicky s Třincem nebo Plzní,“ prohlásil Tomajko, který je zároveň jednatelem olomouckého klubu.

Je to úleva, že jste mohli začátkem týdne odstartovat přípravu, i když kvůli opatřením trénujete po skupinách?

Jsme rádi, že jsme mohli začít tak, jak jsme chtěli a plánovali. Konec sezony byl takový, jaký byl, to se nedá nic dělat, takže teď bude osm týdnů příprava. Uvidíme, jak si s tím poradíme, ale my bychom takhle trénovali na skupiny i kdyby žádná opatření nebyla, takže naše plány to ani moc neovlivnilo.

Kteří hráči zatím trénují individuálně?

Braňo Konrád je na Slovensku, stejně jako Matúš Hlaváč. To se nedá nic dělat, taková jsou pravidla. My jsme jim poslali plány co děláme, takže to dělají taky a holt to musejí zvládnout sami.

Během přestávky proběhlo docela dost změn v kádru. Není jich na olomoucké poměry až příliš?

Samozřejmě, je tam pár odchodů. Ale s tím se musíme smířit, protože nejsme klub, který může udržet hráče a závodit ekonomicky s Třincem nebo Plzní. To prostě nejde, takže bohužel, ti hráči odešli. Ale zase přišli mladší hráči a my doufáme, že to omlazení kádru vyjde, že se prosadí v extralize a budou tady pár sezon hrát.

Říká se, že nikdo není nenahraditelný. Jak to ale platí v případě produktivních forvardů Pavla Musila a Zbyňka Irgla?

Samozřejmě, že to bude těžké, o tom žádná, ale takový je hokejový život. S Pavlem jsme se chtěli dohodnout, byl tady spokojený, ale přece jen bydlí v Praze a má to blíž do Plzně. Mrzí nás to, ale nedá se nic dělat.

To samé platí v případě Irgla, jehož odchod do Vítkovic visel na vlásku již v lednu?

Zbyňa tady od jeho příchodu z Třince odehrál výborné sezony. Svým přístupem také ovlivnil kabinu. Ale nic naplat, už je jiná doba…

Po sedmi letech v klubu končí obránce Jaroměřský. Chápete jeho posun do Třince?

Honza Jaroměřský šel za lepším. Odvedl tady kus práce a zanechal tady v Olomouci výraznou stopu. Určitě mu přejeme jen to nejlepší.

Loučí se i duo Marek Laš – František Skladaný. Nebyl z vaší strany zájem o prodloužení smlouvy?

Dá se to tak říct, právě jsme to chtěli už trochu omladit. Nechtěli jsme jsme aby hráči – nechci říkat staří, ale už trošku starší – byli na hraně sestavy.

Mladíci mají dobrý pohyb

Na straně příchodů jsou tři mladíci a zkušený Lukáš Kucsera. Jsou to adekvátní náhrady?

Není to Pavel Musil, není to Zbyněk Irgl (usmívá se). Ale myslím, si, že Lukáš se nám sem svým stylem bude určitě hodit, do toho, jak hrajeme my. Proto jsme o něj tak stáli. A kluci Honza Bambula, Tomáš Gřeš a Kuba Navrátil? U nich věříme, že se prosadí do mužstva.

Čím vás mladíci zaujali?

Všichni mají dobrý pohyb. Kuba Navrátil je dobrý do zakončení, v Přerově měl výbornou sezonu. Myslíme si, že mladí hráči z první ligy by se mohli posunout do extraligy. A mohli by být platnými hráči.

Hokejové kluby musely ve většině případů sáhnout k ekonomickým opatřením. Jak se vám povedlo zvládnout krizové období?

To se uvidí (usmívá se). Nebylo to jednoduché, hráči se na tom také nějakým způsobem podíleli. Dva měsíce, březen a duben. Všichni se snažíme, aby to mohlo fungovat další sezonu a zatím je to takové, že nikdo neví.

Tohle platí u většiny extraligových klubů?

Myslím, že ano. Můžeme si něco říct teď a za měsíc to může být úplně jiné. Těžko říct.

Přáli byste si ještě nějakou další posilu, nebo si dovedete představit, že je kádr uzavřený?

Dokážeme si představit, že je uzavřený. Samozřejmě se může něco stát, ale v tuto chvíli neděláme žádného hráče.