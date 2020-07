V létě tradiční opar nad ledovou plochou stařičké plecharény musel po týdnech suché přípravy působit jako balzám i pro trenéry.

Tomajko hovořil o plánech pro další dny, staronové posile realizačního týmu Petru Fialovi nebo o mladících.

Pohodu mu trochu pokazilo až téma ohledně možnosti (ne)mít diváky na stadionu. „Moc se toho zatím neví,“ hodil odevzdaně rameny Tomajko.

Jaký byl první trénink na ledě?

Začali jsme dřív, takže odstartujeme víc zlehka, než tomu bylo třeba minulý rok. Uvidíme, jak to bude pokračovat.

Co plánujete pro následující dny? Zařadíte i dvoufázové tréninky?

Možná akorát příští týden půjdeme dvoufázově, ale ani minulý rok jsme se nepřipravovali moc dvoufázově. A ani tento rok nepočítáme s tím, že bychom tímto stylem měli trénovat v nějakém velkém měřítku.

Na ledě s vámi byl i Petr Fiala, v Olomouci velmi známá tvář. Bude s vámi nově spolupracovat?

Petr Fiala u nás bude působit jako videokouč, ale taky jako skaut a nejspíš bude mít ještě nějaké další jiné funkce.

Tlačila vás na těchto místech bota?

Přesně tak. Nikoho jsme na to teď neměli, snažili jsme se to dělat nějak v těch dvou lidech. Určitě je to lepší, je to úspora času. Tu práci si můžeme daleko lépe rozdělit.

Navíc odpadne jakákoliv potřeba seznamování, že?

Známe se, máme i podobný pohled na věci, takže v tom si myslím, že to bude výhoda.

V suché přípravě jste dali hodně prostoru jinému členovi vašeho realizačního týmu – fyzioterapeutovi Jakubu Jarolímovi. Zvládl to dobře?

Trochu jsme to nechali na něm. Bylo to tak, že to vymyslel a my jsme to vždycky nějakým způsobem zkorigovali. Každopádně si myslím, že to bylo dobré. Zase to bylo něco jiného, kluky to bavilo, a o tom to léto je.

Zapojili jste i cviky, které mají předcházet svalovým zraněním. Šlo vše podle plánu?

Snažili jsme se tomu samozřejmě předejít, ale uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně. Musím ale říct, že v letní přípravě se nám nikdo nezranil, kromě jednoho zvrtnutého kotníku Davida Ostřížka, kterému se to stalo, když šel doma ze schodů, čemuž se už těžko předchází. Ale svalové zranění žádné nebylo. Uvidíme, jak to bude vypadat teď na ledě.

Takže na prvním tréninku na ledě jste nebyli úplně všichni?

Chyběl nám Matúš Hlaváč, který je se slovenskou dvacítkou, David Ostřížek, který si zvrtl ten kotník, a ještě Joshua Mácha, který má nějaké střevní problémy

Budete kromě Máchy zkoušet nově i nějaké další odchovance?

Asi je to jenom Josh, protože Tobiáš Handl, Adam Rutar a Matúš Hlaváč už s námi něco odehráli. Dneska (v pondělí, pozn. red.) s námi byl ještě Šimon Groch z juniorky.

V minulé sezoně se velmi dobře ukázal mladý brankář Vojtěch Mokrý. Budete mu hledat místo v Chance lize?

Samozřejmě se budeme snažit, aby někde chytal dospělý hokej. Chceme, aby byl i tady, ale svými výkony minulý rok si řekl o to, aby dospělý hokej chytal. Uvidíme, jaké budou možnosti.

Budete ho chtít znovu vidět i v nějakých extraligových zápasech?

Řeknu to tak – teď víme, že si ani nemusíme psát nějakého gólmana na post číslo tři, protože víme, že kdyby se něco stalo, může nastoupit. V tom je to parádní.

S aktuální podobou kádru jste spokojení, nebo se budete ještě po někom dívat?

Myslím si, že už to tak asi zůstane. Nemyslím si, že by ještě někdo přišel, uvidíme. Budeme se ale snažit zapracovat zase nějaké další mladé hráče do týmu, doufám, že se to podaří.

4. srpna byste měli odehrát první zápas Česká Generali Cup. Už víte, jestli to bude i s diváky a s jakými omezeními?

Zatím těžko říct, moc se toho neví. Určitě nebudeme moct naplnit kapacitu stadionu naplno. Je to takové… zatím zkrátka nic oficiálního nevíme, jsou to jenom spekulace.

Ani od svazu ještě nemáte žádné indicie, jak se bude postupovat?

Oficiální informace zatím nemáme, uvidíme, je to ještě čtrnáct dnů. Sám vidíte, že se to mění každou chvíli, příklad Ostravsko. Něco takového se může stát i tady a nebude vůbec nic. Zatím opravdu těžko říct.

Hrát se má ale už zanedlouho, zápasy je potřeba po všech stránkách zajistit. To bude pro celé vedení klubu náročné, že?

Komplikace to jsou, ale ty mají asi všichni. Budeme se s tím muset nějak porvat, i když to není moc příjemné, ale prostě situace je taková, jaká je.

Diváci na přípravě? Maximálně do tisíce



Během pondělního rozhovoru Jan Tomajko ještě nevěděl nic konkrétního ohledně účasti diváků na přípravných zápasech, během pondělí ale ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček v rozhovoru pro deník Sport odtajnil první možnosti.



„Pokud chceme hrát s diváky, nesmí jejich počet přesáhnout jeden tisíc. Jestliže jsou stadiony rozděleny do sektorů, může jich být maximálně pět, přičemž kapacita v nich bude omezena na čtvrtinu. Každý z těch nejvýš pěti sektorů musí navíc mít separátní vchod, jednotlivé sektory od sebe musí být odděleny tak, aby se lidi mezi sebou nemohli mísit, musí mít vlastní sociální zařízení a tak dál. V hledišti se smí sedět ob jednu řadu a ob jedno místo,“ poodkryl Řezníček.



Jak si s tím ale konkrétní kluby poradí, to už záleží jen na nich. Proto dosud není jasné, jak to bude v případě Olomouce. Plecharéna nicméně zůstává veřejnosti stále nepřístupná.

Na zkoušku Černý, mladíci do Třebíče?



Kromě trenéra Petra Fialy se na ledě během prvního tréninku před novou sezonou ukázala ještě jedna nová tvář – obránce Vítkovic Tomáš Černý, který však o své místo mezi Kohouty teprve bude muset zabojovat.



„Přichází na zkoušku zhruba na čtrnáct dní, ale do toho nezasahuje žádný zápas. My ho asi budeme chtít vidět v nějakém přátelském zápase. Takže ještě uvidíme,“prozradil pro klubový web Mory kouč Zdeněk Moták.



Možná vám jméno potenciálního nového přírůstku olomouckého celku něco říká. Loni v říjnu ho totiž nešetrným zákrokem poslal do nemocnice útočník Kohoutů Petr Strapáč, na základě čehož pak na tiskové konferenci propukla slovní přestřelka mezi Motákem a jeho vítkovickým protějškem Jakubem Petrem. Teď se Černý může stát Strapáčovým spoluhráčem.



A co nového směrem „ven“? Na zkoušku do prvoligové Třebíče míří dva 20letí útočníci hanáckého celku – Josef Podlaha a Matěj Kořenek. Podlaha už za Třebíč nastupoval v uplynulém ročníku, pro Kořenka by to byla zcela nová štace. Oba už za sebou mají i extraligové zápasy – Podlaha 10 (0+1), Kořenek 14 (0+0).