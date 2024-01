Olomoučtí hokejisté po pěti venkovních prohrách na ledě soupeře konečně vyhráli. Navzdory komplikacím na cestě dokázali z Kladna odjet s plným počtem bodů za výhru 3:2. Za tři body vyhrála Mora venku v tomto ročníku teprve potřetí.

Kladenští fanoušci dali najevo svoji nelibost s výsledky Rytířů. Prvních pět minut proti Olomouci nefandili. | Video: Filip Ardon

Pár minut před 17. hodinou oznámili Rytíři na svých sociálních sítích, že se utkání kvůli opožděnému příjezdu hostujícího týmu posouvá o 15 minut na 18:15.

Nohy ale Hanáci v autobuse rozhodně nenechali a i domácím to jezdilo. I přesto, že před sebou táhli sérii devíti proher za sebou. A byli to právě oni, kteří se zásluhou Richarda Jarůška dostali v čase 8:01 do vedení.

Jenže vedení Rytířů vydrželo pouhopouhých 18 vteřin. Skvělou práci odvedla čtvrtá olomoucká formace, kterou s Matoušem Menšíkem vytvořili dva hráči působící v Přerově – Daniel Ministr a Joshua James Mácha. Ti si v této sezoně připsali první extraligové starty. Důvodem byla široká olomoucká marodka – Kunc, Plášek, Klimek nebo Chmielewski jsou momentálně ve stavu zdravotně indisponovaných.

První extraligový bod pro Ministra

A Daniel Ministr, syn někdejšího vynikajícího olomouckého útočníka Milana Ministra, si připsal i svůj první extraligový bod. Z klinče protihráčů dokázal vybruslit a následně předat puk přesně na hůl Menšíka, pro kterého už nebyl problém skórovat.

„Věděli jsme, že to jednoduchý zápas nebude. Soupeř šel do vedení, pak byly šance na jedné i druhé straně. Hned jsme se vrátili do zápasu, což bylo skvělé," pochvaloval si po zápase asistent kouče Tomajka Róbert Petrovický.

Mora se ještě v první třetině dostala do vedení. Jakub Orsava, který hrál své 700. utkání v české nejvyšší soutěži, předložil kotouč Silvestru Kuskovi, který podruhé překonal Mitense v kladenské brance.

Další změna skóre přišla v závěru druhého dějství. Obránce Jakub Sirota opět ukázal své vytříbené bruslení a také zakončení hodné útočníka. Jeho samostatný únik poslal Olomouc do dvougólového vedení.

Domácí podobně jako hosté v první třetině rychle reagovali, v přesilovce snížil Kanaďan Deven Sideroff. Do konce druhého dějství zbývalo osm vteřin.

„Ve druhé třetině jsme měli možnosti přesilových her, ale soupeř měl vyložené šance, ovšem skvělý brankář nás podržel. Poté jsme odskočili o ty dva góly, ale v oslabení jsme po silném tlaku inkasovali. Stále to nechávalo zápas otevřené. Třetí třetina byla o tom, že jsme to vydřeli. Chtěli jsme ty body urvat, každý hráč ze sebe vydal všechno," uzavřel Róbert Petrovický.

Na víc už se ale Kladenští nezmohli. Navzdory herní převaze. Konrád už za svá záda další puk nepustil a Olomoučtí se tak mohli radovat, že po prohře na ledě Litvínova se opět dostali na vítěznou vlnu. Kladno porazili potřetí ze čtyř vzájemných zápasů sezony. V neděli hostí Mora České Budějovice.

Rytíři Kladno – HC Olomouc 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Jarůšek, 40. Sideroff (Klepiš, Smoleňák) – 9. Menšík (Ministr), 18. Kusko (Orsava, Knotek), 38. Sirota (Navrátil). Rozhodčí: Hradil, Pilný – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 2138.

Kladno: Mitens – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Martenet, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – M. Procházka, Melka, Smoleňák – Sideroff, Babka, Bláha – Frolík, Jarůšek, Jágr. Trenér: Otakar Vejvoda.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Škůrek, Sirota, Rutar, Švrček, Černý, Ozols – Anděl, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil, Bambula – Kusko, Knotek, Orsava – Ministr, Menšík, Mácha. Trenér: Jan Tomajko.

Text: Denis Manina