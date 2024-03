Úžasné! Mora v Liberci smazala dvoubrankovou ztrátu a jede domů s dvěma mečboly

Tak to bylo neskutečné představení. Olomoučtí hokejisté poté, co v předkolové sérii na ledě Liberce zvládli nervy drásající první zápas a zvítězili po prodloužení 1:0, znovu dovedli zápas až do nastaveného času. A znovu v něm uspěli! Tentokrát však měli svou roli ještě o to těžší, že od poloviny zápasu museli dotahovat dvoubrankové manko. To se jim ale nakonec podařilo díky přesným zásahům Navrátila, Bambuly a Orsavy.

Atmosféra po utkání hokejistů Olomouce s Pardubicemi (2:1) | Video: Deník/Ivan Němeček