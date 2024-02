Šest zápasů v řadě drželi olomoučtí hokejisté domácí neporazitelnost. Proti Spartě ji ale nepomohl ani zásah shůry – jinak řečeno dva góly Lukáše Anděla. Pražané naopak vyhráli pošesté za sebou a přehoupli se přes 100 bodů (101).

Extraliga: HC Olomouc - HC Sparta Praha (16.2.2024) | Foto: Deník/Petr Pelíšek

Naposledy se střelecky prosadil 25. září minulého roku v dresu Jihlavy, poslední přesný zásah za Moru se datuje dokonce až do 28. října 2022. Tak dlouho trval gólový půst útočníka Olomouce Lukáše Anděla. „Už si ze mě trochu dělali srandu,“ přiznal po utkání.

Ovšem ani jeho střelecké procitnutí nakonec nebylo Hanákům nic platné.

Vstup do utkání měli domácí slušný, postupně se ale začalo více vířit před Branislavem Konrádem. Moravčík v tutovce sice ještě neuspěl, Irvingova dělovka už ale síť rozvlnila.

Sparťanská radost ale trvala jen necelé dvě minuty. Pak poprvé přišel zásah – ne shůry – ale z brankoviště. Orsavovu střelu Anděl doklepl za Kořenáře a vyprodaná plecharéna poprvé vybuchla radostí.

Darovaný gól

Na další změnu skóre se dlouho čekalo. Postarat se o ni mohl Lukáš Nahodil, po Bambulově přihrávce ale trefil jen břevno. A jak to bývá, nedáš-dostaneš.

Hanáci ale soupeři gól doslova darovali. Řezníček v obranném pásmu nenašel Rutara, Konrád situaci taky úplně neodhadl a hostující kapitána Řepík už neměl těžkou práci. „V ten moment jsme si nepomohli. Je to ale součást hokeje,“ řekl Róbert Petrovický, asistent trenéra Mory.

O chvíli později mohlo být pro Moru ještě hůř, když puk za Konráda dostal Sobotka. Jenže to bylo bruslí, což si hlavní sudí pak potvrdili i na opakovaných záběrech.

„O to víc ale mrzí, že to rozhodly takové góly,“ zmínil se Anděl, který v 43 minutě zaúřadoval znovu. Prakticky totožně. Tentokrát dorážel pokus Karla Pláška. Střeleckou smůlu zlomil po 70 zápasech, dvě trefy v jednom extraligovém zápase zaznamenal dokonce poprvé v kariéře.

Anděl: Nechtěl jsem končit s nulou

„Do konce základní části moc zápasů nezbývá, nechtěl jsem skončit s nulou. O to víc jsem se poslední dobou tlačil do branky a odměnilo mě to. Jsem moc rád, že to tam napadalo. Euforii z toho mi ale kazí výsledek,“ zmínil Anděl.

Následovala řada vyloučení, která ale ani jeden z týmů nedokázal potrestat. Domácí dokonce zvládli oslabení tří proti čtyřem, o to víc je pak muselo mrzet, když se do bekhendového zakončení před brankou dostal Kryštof Hrabík, který svým prvním zásahem za Spartu poslal svůj tým do vedení.

Kohoutům už pak dohánění ztráty neklaplo, hru bez brankáře naopak využil k potvrzení další sparťanské výhry rychlonohý Forman. „Olomouc je doma silná, v posledních deseti zápasech je na svém ledě nejlepší v soutěži. Byl to boj, trochu s nádechem play-off,“ hodnotil utkání trenér Sparty Pavel Gross. „Potvrdili jsme, že jsme doma fakt silní. Můžeme tady porazit každého. O to víc bychom chtěli předkolo začínat doma,“ dodal Anděl.

Mora je aktuálně devátá se tříbodovou ztrátou na Hradec Králové, který drží poslední pozici, která zaručuje první dva zápasy předkola na domácím ledě.

Text: Denis Manina

HC Olomouc – HC Sparta Praha 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 11. Anděl (Orsava, Černý), 43. Anděl (Plášek ml.) – 9. Irving (Forman, Sobotka), 39. Řepík, 52. Hrabík (D. Vitouch), 60. Forman. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Kajínek, Svoboda. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 5 500.

Olomouc: Konrád – Řezníček, Ondrušek, Rutar, Sirota, Černý, Švrček, Rašner – Navrátil, Macuh, Kunc – Bambula, Nahodil, Klimek – P. Musil, Knotek, Kusko – Orsava, Anděl, Plášek ml. Trenér: Jan Tomajko.

Sparta: Kořenář – Moravčík, Kempný, Irving, Beaudin, Mozík, Němeček, Mikliš – Řepík, Sobotka, Forman – Chlapík, Lajunen, Buchtele – P. Kousal, O. Najman, Konečný – Kassian, D. Vitouch, Hrabík. Trenér: Pavel Gross.