Hokejisté olomoucké Mory jsou už zase v tréninkové fázi, která je jim nejblíže - tedy na ledě. Na tom v olomoucké plecharéně se při úvodním pondělním tréninku, kromě známých tváří, objevila i nová posila do útoku Petr Fridrich. Tento 24letý útočník až na jednu sezonu v Havířově strávil celý svůj dosavadní hokejových život v dresu ostravských Vítkovic.

„Pocity jsou takové, jako vždycky po prvním tréninku. Nohy bolí, ale už jsme se na to všichni těšili. Teď se zase těšíme na to, až se přetrpí tento úvodní týden a konečně začnou přípravné zápasy," popisoval tento šikovný hráč, který začal letní přípravu poprvé v životě na jiném extraligovém stadionu, než je ostravská Ostravar aréna,respektive její malá tréninková hala.

„Je to určitě velká změna, protože jsem až doteď nic jiného nezažil. Ale beru to tak, jak to je a jsem otevřený všemu novému," popisuje a dodává, že mu nedělalo ani žádný velký problém přejít z moderní haly na starý zimní stadion. „Žádný větší rozdíl v tom nevidím. Ten led je v létě špatný všude stejně," směje se a dodává, že naopak velice vysokou úroveň měla právě uplynulá suchá příprava.

Hokejisté olomoucké Mory vyjeli poprvé na led před novou sezonou 2024/2025 | Video: Deník/David Kubatík

Borec, který v minulé sezoně, ve které byl jeho tým jedním z favoritů na účast ve finále a nakonec po nepřesvědčivé základní části vypadl už v předkole s Hradcem Králové poměrem 0:3, si v základní části minulé sezony připsal devatenáct kanadských bodů za osm branek a jedenáct asistencí, v následných třech vyřazovacích mačích pak dva za gól a přihrávku.

Nyní si ale od něj jeho nový hlavní kouč Tomajko slibuje velkou pomoc týmu směrem dopředu. Nemůže tak tady platit, že by se mu mohlo po přestupu do méně favorizovaného klubu, než byly loňské předsezonní Vítkovice, ulehčit po psychické stránce.

„S tlakem je nutno se popasovat všude. Paradoxně na mě může být zdejší tlak větší než ve Vítkovicích, protože přicházím jako hráč, který by měl táhnout útok. S tím jsem tady ale šel a v hlavě jsem se na tuto roli už nastavil," popisuje a dodává, že si už za poslední dva měsíce plně zvyknul i na život v hanácké metropoli.

Kromě něj přišli do olomouckého týmu ještě útočníci Martin Kohout z Komety Brno a Jakub Doktor z Frýdku-Místku a obránce Marek Korenčík z celku semifinalisty loňské sezony slovenské nejvyšší soutěže z Michalovců. Opačným směrem než Fridrich, tedy z Olomouce do Ostravy, pak zamíří mladý nadějný střelec Jan Bambula, další bývalý vítkovičák Lukáš Kucsera posílí Frýdek-Místek a do Liptovského Mikuláše odchází Aron Chmielewski.

„Myslím si, že je zdejší tým velmi kvalitní. Samozřejmě, že ve srovnání s některými jinými tady nejsou takové hvězdy, ale hráči jsou tady i tak dost dobří. Teď je jen na nás, abychom tato má slova potvrdili i v zápasech," říká s dávkou optimismu v hlase a doufá, že si spraví chuť z již výše popsaného nepovedeného ročníku.

„Vždy po sezoně, která se nepovede úplně ideálně, se zvyšuje motivace do tréninků a touha se připravit o to lépe. Já tomu teď dal opravdu hodně a těším se, až to přinese své ovoce," říká na úplný závěr Petr Fridrich.