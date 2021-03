Několik měsíců jste se na spoluhráče mohl jen dívat, teď jste Kohoutům vystřelil vytoužený postup. Sladká odměna, viďte?

Jsem hlavně rád, že můžu hrát. Kuba (fyzioterapeut Jakub Jarolím, pozn. red.) mě dal dohromady, za což mu děkuju. Můj gól pak byl taková třešnička.

Vše při vašem úniku klaplo, jak jste chtěl?

V posledním zápase základní části jsem jel také sám na bránu, ale to jsem vymýšlel kličku. Teď jsem si řekl, že když uvidím díru, tak vystřelím.

Před sérií by si na vás vsadil jen málokdo. To, že jste nakonec Plzeň vyřadili 3:0, se rovná senzaci.

Je to neskutečný pocit. Takhle porazit Plzeň, to je něco. Jsme jenom rádi a moc šťastní. Nemám na to co říct, jsem překvapený a přitom šťastný.

V závěrečných okamžicích zápasu to vypadalo, že už postup nepustíte, ať se děje, co se děje.

Z nás to chcalo. Žrali jsme každý puk, žádný souboj pro nás nebyl ztracený a myslím si, že právě to v této sérii rozhodlo.

Čím jste Plzeň ještě přehráli?

Je to play-off, zápasy jsou hlavně o bojovnosti. Šli jsme do toho od začátku s tím, že nechceme vypustit ani jediný souboj a ono se tak opravdu stalo. Díky tomu jsme vyhráli a postoupili dále.

Zopakujete to i proti Spartě?

Doufáme, že jo. I na Spartu by samozřejmě mohla a měla platit bojovnost. To, co nás zdobilo s Plzní, si musíme přenést do další série. Půjdeme tam po hlavě, budeme se rvát, skákat do střel a snad uspějeme znovu.

Vy jste v Olomouci teprve první rok, někteří ale s Plzní zažili všechny série. Byla motivace Západočechy konečně vyřadit obrovská?

Bavili jsme se o tom. Říkali jsme si, že tentokrát už nás neporazí. Že než abychom prohráli, tak raději sežereme puky a půjdeme si za postupem.

Skvělou vizitkou pro vás je i to, že Milan Gulaš, jeden z nejlepších hráčů soutěže, neměl za celou sérii ani bod.

Věděli jsme, že proti nám stojí Milan Gulaš, který rád střílí ze všech pozic a tlačí se do brány. Pohlídali jsme si ho, měli jsme na něj připravené speciální videa a vlastně se dá říct, že skoro nic neměl.

Myslíte, že soupeře mohla nějak uchlácholit výhra 9:1 z posledního zápasu základní části?

Je možné, že nás podcenili. Možná si mysleli, že jim to dáme zadarmo, ale to se nestalo. Play-off je úplně jiná soutěž, tam se začíná od nuly. Přišlo mi, že na nás v prvním zápase nebyli úplně nachystaní. Šli jsme do toho více než oni.